Сила удара и последствия для поверхности

Ракета попала в район кратера Эйнштейна на западном краю Луны. По оценкам ученых, сила взрыва равнялась мощности 15 000 динамитных шашек или трех тонн тротила. Хотя вспышку было невозможно увидеть невооруженным глазом с Земли, телескопы в Америке должны были зафиксировать событие, пишет Mirror. Из-за отсутствия атмосферы и низкой гравитации облако пыли и обломков поднялось на несколько километров и держалось в воздухе в течение десятков минут.

Отчасти наш интерес к этому событию заключается в том, чтобы выяснить, насколько опасны столкновения с обломками для будущих астронавтов,

– прокомментировал научный сотрудник Лос-Аламосской национальной лаборатории Бенджамин Фернандо.

Астрономы прогнозируют, что на месте падения образовался кратер диаметром примерно 27 метров и глубиной пять метров. Хотя космические аппараты Lunar Reconnaissance Orbiter от NASA и южнокорейский Danuri находились неподалеку, ни один из них не смог запечатлеть момент удара в прямом эфире. В настоящее время исследователи анализируют снимки поверхности, сделанные до и после инцидента, чтобы точно определить место падения.

История неуправляемого полета

Отработанная ступень Falcon 9 длиной 12 метров и массой более 4 000 килограммов была запущена из Космического центра имени Кеннеди во Флориде в январе 2025 года. Ракета успешно вывела на орбиту частные лунные посадочные модули Blue Ghost компании Firefly Aerospace и Resilience компании ispace. Несмотря на то, что части Falcon 9 обычно возвращаются на Землю для повторного использования, эта конкретная ступень осталась дрейфовать под действием лунной гравитации.

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Центр изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) при NASA, подтвердил неизбежность столкновения после того, как независимые астрономы заметили хаотичную траекторию объекта.

Это уже второй случай в истории, когда фрагмент космического мусора случайно врезается в Луну. Предыдущий инцидент произошел в 2022 году, когда китайская ракета оставила два кратера на обратной стороне спутника.

Угроза от космического мусора для будущих колоний

Ученые используют это событие, чтобы лучше понять историю столкновений Луны с метеоритами. Поскольку параметры ракеты (масса и размер) точно известны, анализ образовавшегося кратера предоставит уникальные данные о структуре лунного грунта. Это крайне важно для США и Китая, которые планируют создать на Луне постоянные поселения.

Однако экологи выражают обеспокоенность из-за роста количества антропогенного мусора. На данный момент на Луне скопилось уже около 3 000 объектов искусственного происхождения общей массой примерно 190 тонн. Это может изменить химический состав нетронутой среды и помешать поиску следов жизни, которые могли попасть на спутник вместе с кометами миллиарды лет назад.

Подобные неуправляемые падения будут представлять реальную угрозу в будущем, когда на поверхности Луны появятся долгосрочные научные базы и жилые модули.