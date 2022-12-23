ФБР рекомендує використовувати блокувальники реклами – для чого

Федеральні агенти неочікувано порекомендували всім користувачам інтернету встановити блокувальник реклами. Але справа навіть не в самій рекламі, а в тому, як її використовують злочинці.

Блокувальник рекламних оголошень призначений не лише для спливаючих вікон. На думку федералів, злочинці намагаються заманити вас в пастку за допомогою шкідливої реклами в результатах пошуку.

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Блокувальник – в кожен дім

Бюро розмістило в мережі соціальну рекламу, в якій головним питанням до користувачів є: "Якщо ви не використовуєте блокувальник реклами, то що ви робите?"

За даними Центру скарг на інтернет-злочинність, шахраї використовують рекламу в результатах пошукових систем, таких як Google і Bing, щоб видавати себе за бренди. Ці оголошення перенаправляють довірливих користувачів на фальшиві сайти, які виглядають ідентично до тих сторінок, які люди насправді шукають. На цих фішингових сайтах жертви піддаються атакам з вимогами викупу, крадіжці інформації, грошей тощо.Бюро заявляє, що блокувальник реклами може допомогти.

Уряд не вказує якесь конкретне найменування, однак деякі блокувальники дійсно здатні прибрати рекламу з результатів пошуку в Google. Разом з тим варто пам'ятати, що реклама часто є єдиним джерелом доходу для ваших улюблених розважальних чи новинних сайтів, тому її, за бажанням, можна дозволити на конкретному сайті, скориставшись налаштуваннями.

Серед інших рекомендацій, які дало ФБР для убезпечення себе від шахраїв, – перевірка URL-адреси сторінки, яку ви відвідуєте, та введення її вручну, а не пошук через Google чи Bing.

Відомство зазначає, що шахрайство через підставні рекламовані сайти особливо поширене у сфері фінансів та криптовалют. Коли ви робите щось, пов'язане з вашими грошима в інтернеті, варто бути особливо обережним.