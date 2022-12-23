Блокувальник рекламних оголошень призначений не лише для спливаючих вікон. На думку федералів, злочинці намагаються заманити вас в пастку за допомогою шкідливої реклами в результатах пошуку.
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Блокувальник – в кожен дім
Бюро розмістило в мережі соціальну рекламу, в якій головним питанням до користувачів є: "Якщо ви не використовуєте блокувальник реклами, то що ви робите?"
За даними Центру скарг на інтернет-злочинність, шахраї використовують рекламу в результатах пошукових систем, таких як Google і Bing, щоб видавати себе за бренди. Ці оголошення перенаправляють довірливих користувачів на фальшиві сайти, які виглядають ідентично до тих сторінок, які люди насправді шукають. На цих фішингових сайтах жертви піддаються атакам з вимогами викупу, крадіжці інформації, грошей тощо.Бюро заявляє, що блокувальник реклами може допомогти.
Серед інших рекомендацій, які дало ФБР для убезпечення себе від шахраїв, – перевірка URL-адреси сторінки, яку ви відвідуєте, та введення її вручну, а не пошук через Google чи Bing.
Відомство зазначає, що шахрайство через підставні рекламовані сайти особливо поширене у сфері фінансів та криптовалют. Коли ви робите щось, пов'язане з вашими грошима в інтернеті, варто бути особливо обережним.