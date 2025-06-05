У Голлівуді готують фільм про внутрішню кризу в компанії OpenAI, під час якої генерального директора Сема Альтмана раптово звільнили, а через кілька днів повернули на посаду. Вже відомі перші деталі.

Фільм про драму в OpenAI

Історія зі звільненням Сема Альтмана з OpenAI у листопаді 2023 року отримає екранізацію. За даними The Hollywood Reporter, студія Amazon MGM працює над фільмом під назвою "Штучний", який розповість про п’ятиденну кризу в керівництві компанії. У центрі сюжету – скандальне усунення Альтмана з посади генерального директора і його неочікуване повернення після тиску з боку працівників, інвесторів і партнерів, повідомляє 24 Канал.

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Режисером стрічки може стати Лука Гуаданьїно, який відомий роботами "Назви мене своїм ім'ям" та "Челленджери" – наразі він веде переговори зі студією. Серед кандидатів на головні ролі розглядають Ендрю Гарфілда, який може зіграти Альтмана, Моніку Барбаро – у ролі тодішньої технічної директорки Міри Мураті, а також Юрія Борисова – як Іллю Суцкевера, одного зі співзасновників OpenAI і ініціатора звільнення Альтмана.

Нагадаємо, Юрій Борисов – це той самий росіянин, якого номінували на Оскар у 2025 році за роль у фільмі "Анора". Раніше він зіграв у кількох пропагандистських фільмах, включно зі стрічкою "Калашніков", яку знімали на території окупованого Криму. За незаконний візит до півострова Борисова включили в базу сайту "Миротворець".

Сценарій написав Саймон Річ – автор гумористичного вечірнього шоу Saturday Night Live. Це може свідчити про комедійний відтінок майбутньої картини, хоча й не обов'язково. Такий підхід виглядав би недоречним: події, що розгорнулися навколо OpenAI в листопаді 2023 року, були дуже напруженими й тривожними, враховуючи масштаби компанії та загрози, які несе її нестабільність.

Нагадаємо, у п'ятницю 17 листопада рада директорів раптово звільнила Альтмана з посади, проголосувавши в неповному складі. У голосуванні не брав участі один з членів ради, Грег Брокман, якого називали найближчим соратником Альтмана. Уже колишнього на той момент директора хотіла забрати до себе Microsoft, однак Альтман прагнув повернутися на свою посаду. Врешті, після кількох днів скандалів та суперечок йому це вдалося. Рада директорів пішла у відставку в повному складі, тоді як Альтман за результатами цих подій зосередив у своїх руках ще більше влади.

Дата релізу стрічки про події в OpenAI поки невідома.