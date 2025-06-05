Фильм о драме в OpenAI

История с увольнением Сэма Альтмана из OpenAI в ноябре 2023 года получит экранизацию. По данным The Hollywood Reporter, студия Amazon MGM работает над фильмом под названием "Искусственный", который расскажет о пятидневном кризисе в руководстве компании. В центре сюжета – скандальное устранение Альтмана с должности генерального директора и его неожиданное возвращение после давления со стороны работников, инвесторов и партнеров, сообщает 24 Канал.

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Режиссером ленты может стать Лука Гуаданьино, который известен работами "Назови меня своим именем" и "Челленджеры" – сейчас он ведет переговоры со студией. Среди кандидатов на главные роли рассматривают Эндрю Гарфилда, который может сыграть Альтмана, Монику Барбаро – в роли тогдашнего технического директора Миры Мурати, а также Юрия Борисова – как Илью Суцкевера, одного из соучредителей OpenAI и инициатора увольнения Альтмана.

Напомним, Юрий Борисов – это тот самый россиянин, которого номинировали на Оскар в 2025 году за роль в фильме "Анора". Ранее он сыграл в нескольких пропагандистских фильмах, включая ленту "Калашников", которую снимали на территории оккупированного Крыма. За незаконный визит на полуостров Борисова включили в базу сайта "Миротворец".

Сценарий написал Саймон Рич – автор юмористического вечернего шоу Saturday Night Live. Это может свидетельствовать о комедийном оттенке будущей картины, хотя и не обязательно. Такой подход выглядел бы неуместным: события, развернувшиеся вокруг OpenAI в ноябре 2023 года, были очень напряженными и тревожными, учитывая масштабы компании и угрозы, которые несет ее нестабильность.

Напомним, в пятницу 17 ноября совет директоров внезапно уволил Альтмана с должности, проголосовав в неполном составе. В голосовании не участвовал один из членов совета, Грег Брокман, которого называли ближайшим соратником Альтмана. Уже бывшего на тот момент директора хотела забрать к себе Microsoft, однако Альтман стремился вернуться на свою должность. В конце, после нескольких дней скандалов и споров ему это удалось. Совет директоров ушел в отставку в полном составе, тогда как Альтман по результатам этих событий сосредоточил в своих руках еще больше власти.

Дата релиза ленты о событиях в OpenAI пока неизвестна.