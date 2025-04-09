Прошло почти 18 месяцев. Несмотря на то, что мы услышали огромное количество теорий и предположений, никто так и не назвал точной причины, почему коллеги Альтмана восстали и без предупреждения отстранили своего CEO с должности, проголосовав против него на почти общем собрании. Новая книга репортера Wall Street Journal Кич Хейги, которую она написала на основе десятков интервью с инсайдерами, показывает, что именно стояло за этим потрясающим переворотом, который всколыхнул всю технологическую индустрию, сообщает 24 Канал.

Как все начиналось С OpenAI внезапно уволили главного разработчика ChatGPT

Борьба за власть, политиканство и много лжи

Если верить автору будущей книги, все началось с того, что неназванный член совета директоров летом 2023 года сделал неожиданное открытие: оказалось, что так называемый "Стартап-фонд" OpenAI якобы не выплачивал средства инвесторам. Когда этот человек попыталась разобраться, она узнала, что фондом на самом деле владеет сам Альтман. Это начало раздувать растущие сомнения в лидерстве гендиректора, которых и без того уже было много, согласно другим свидетельствам, которые мы слышали ранее.

Вскоре после того, как стало известно, что Альтман владеет фондом, соучредитель OpenAI и бывший главный научный сотрудник Илья Суцкевер сделал звонок своей коллеге по совету директоров Гелен Тонер, исследовательнице безопасности ИИ из Джорджтаунского университета. Он рассказал ей об этой ситуации и предложил поговорить с Мирой Мурати, которая в то время была главным техническим директором в OpenAI, но сейчас уже уволилась (как и Суцкевер с Тонер). После этого все и закрутилось.

Во время следующего звонка Мурати рассказала Хелен Тонер о токсичном стиле управления генерального директора. В частности, она утверждала, что Сэм Альтман требовал от нее скрывать некоторую информацию от совета директоров, намекая на возможное увольнение. Чтобы подкрепить свои угрозы, он приглашал на каждую их встречу представителя отдела кадров до тех пор, пока она не пообещала молчать.

Кроме истории со стартап-фондом, гендиректора также обвиняли в других серьезных неправдах:

Однажды он утверждал, якобы юрист OpenAI сказал ему, что конкретный продукт ChatGPT не требует проверки безопасности, но когда Мира Мурати лично обратилась к этому юристу, он заявил, что никогда не говорил такого.

Также похоже на то, что Альтман выпустил ChatGPT, не проконсультировавшись заранее с правлением: совет директоров узнал о релизе в твиттере, а не из уст директора.

После этого Илья Суцкевер поделился собственными впечатлениями и наблюдениями, которые во многом совпадали со взглядами Хелен Тонер. Книга предполагает, что он мог годами ждать подходящего момента, чтобы убедить совет директоров уволить своего соучредителя на фоне профессиональной напряженности и разногласий во взглядах (оба по-разному видели вопрос безопасности: Суцкевер выступал за жесткий контроль ИИ во избежание его выхода из-под контроля, тогда как Альтман мало обращал внимание на вопросы безопасности и больше занимался заработками). Фиаско Startup Fund, похоже, было именно тем самым моментом, который позволил Суцкеверу запустить процесс увольнения Альтмана.

После тайного разговора с остальными членами правления (за исключением Альтмана и его правой руки, президента OpenAI Грега Брокмана, которого не позвали на финальное голосование), Суцкевер и Мурати прислали членам правления огромные PDF-файлы с доказательствами нарушений, которых допустил CEO компании. Они, как пишет автор книги, использовали функцию самоуничтожения электронных писем Gmail.

Во время тайного видеозвонка 16 ноября четверо из шести членов правления компании – Суцкевер, Тонер, бывшая основательница компании Таша МакКоули и генеральный директор Quora Адам Д'Анджело – проголосовали за увольнение Альтмана и вывод Брокмана из состава правления. Согласно источникам автора Кич Хейги, члены правления, проголосовавшие за увольнение, сказали Суцкеверу, что они обеспокоены тем, что он мог действовать как шпион для проверки лояльности.

По иронии судьбы, люди, которые обвинили Альтмана в непрозрачности его работы и решений, сами провернули свою операцию непрозрачно. Многие рассматривали это как переворот. Но вряд ли у них был выбор, если информация об авторитарном стиле управления Альтмана является правдой. После увольнения директора временной руководительницей стала Мира Мурати, но впоследствии она сложила полномочия. Суцкевер никогда не пытался сесть в руководящее кресло, поскольку его работой всегда была научная часть, то есть собственно разработка ИИ.

Предыдущие свидетельства перекликаются с книгой

Стоит отметить, что книга раскрывает не очень много новой информации, лишь заполняет пробелы и добавляет контекстов. Свидетельства о токсичности Альтмана звучали еще в мае 2024 года, то есть почти год назад. Тогда сама Хелен Тонер сделала ряд заявлений, в частности сказала, что совет директоров больше не мог доверять CEO, ссылаясь на скриншоты, которые показывали случаи манипуляции и лжи. Члены совета не верили в способность и желание Альтмана измениться.

Именно это, по ее словам, подтолкнуло уволить генерального директора, но было лишь последней каплей, ведь количество проблем, которые накопились до этого, было значительно больше.

Для каждого отдельного случая Сэм всегда мог придумать какое-то невинное объяснение, почему это не имеет большого значения, или почему его неправильно истолковали, или что-то еще. После многих лет подобных вещей, все четверо из нас, кто его уволил, пришли к выводу, что мы просто не можем верить в то, что говорил нам Сэм,

– сказала тогда Тонер.

Она говорит, что Альтман предоставлял неточную информацию о процессах безопасности в OpenAI, а также прибегал к лживым обвинениям в адрес самой Тонер, чтобы добиться ее отставки. Причиной стала написанная ею исследовательская работа, в которой она критиковала недостаточные меры безопасности в OpenAI, которые могли привести к выходу искусственного интеллекта из-под контроля.

Бывшая член совета директоров также говорит, что все боялись Альтмана, а потому никому, кроме команды юристов, не говорили, что будут пытаться уволить его. Они знали, что генеральный директор попытается их остановить очередными манипуляциями, если узнает об этом.

Вторая вещь, которую действительно важно знать, и о которой мало пишут, – это то, насколько люди боятся идти против Сэма. Они видели, как он мстил людям, мстил им за их критику в прошлом. Они действительно боялись того, что может произойти с ними,

– добавила она в мае 2024 года.

Мы также слышали о случае, когда Альтман давал разным людям в компании разную информацию, чтобы манипулировать ими и достичь собственных целей. Это приводило к серьезным нарушениям в коммуникации.

В целом эти свидетельства совпадают с тем, что Кич Хейги написала в своей книге.