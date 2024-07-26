Компанія Ford придумала, як назавжди відучити водіїв перевищувати швидкість

Американський виробник автомобілів Ford подав патент на технологію, котра виявлятиме перевищення швидкості іншими машинами на дорозі й автоматично повідомлятиме в поліцію про порушення. Правоохоронці своєю чергою отримуватимуть дані про водія та зможуть застосувати покарання.

Патентна заявка під назвою "Системи та методи виявлення порушень швидкісного режиму" була опублікована Відомством США з патентів і торгових марок 18 липня 2024 року, але подали її ще 12 січня 2023 року.

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Як це працюватиме

У заявці Ford описує використання автомобілів для моніторингу швидкості одне одного. Якщо один транспортний засіб виявляє, що сусідній перевищує швидкість, він може використовувати бортові камери, щоб сфотографувати порушника.

Звіт, що містить дані про швидкість, а також зображення транспортного засобу з номерами, може бути надісланий безпосередньо до найближчої машини поліції або придорожніх підрозділів моніторингу через інтернет-зв'язок.

Використання автомобілів для контролю швидкості полегшило б роботу правоохоронців, оскільки частина їхніх функцій з моніторингу доріг може бути передана безпілотним автомобілям, які будуть обладнані для виявлення порушень швидкісного режиму та звітування про це.

Неясно лише, чи буде така система повідомляти в поліцію про свого ж власника, якщо побачить, що він порушив правила швидкості. Можна лише припустити, що компанія Ford не наважиться на такий дозвіл, оскільки в такому разі вона може забути про будь-які продажі.

Судячи з усього, Ford знадобляться юридичні аргументи та зміни в законодавстві, якщо компанія спробує впровадити цю технологію, оскільки поліціянти-люди не будуть свідками перевищення швидкості, про яке повідомлятимуть підключені до системи автомобілі. Однак це схоже на роботу камер контролю швидкості, які вже забезпечують стаціонарне дотримання швидкісного режиму, коли встановлені вздовж доріг. Тож такий дозвіл є цілком реальним та ймовірним.

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Застереження

Варто пам'ятати, що наразі це лише патент. Немає жодних свідчень, що така система розробляється і буде впроваджуватися. Ford, як і багато інших компаній, регулярно подає патентні заявки на нові автомобільні технології, не всі з яких доходять до виробництва.

Раніше від Ford надходила заявка на "нічний режим водіння", який би обмежував швидкість руху вночі для всіх, включно зі службами швидкого реагування.