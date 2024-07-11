Що задумала компанія Ford

Нещодавно виявлена патентна заявка свідчить про те, що компанія Ford планує вбудувати радари у свої значки. Патентна заявка, про яку йдеться, була опублікована Відомством США з патентів і торгових марок (USPTO) 4 червня 2024 року, але була подана ще у вересні 2020 року.

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У заявці описано спосіб зберегти традиційний вигляд значків на решітці радіатора, не перешкоджаючи функціонуванню інтегрованого радіолокаційного блоку.

Для цього плівка з металу індію буде відлита у формі значка, а спереду і ззаду оточена шарами пластику. Індій, який також використовується в напівпровідниковій промисловості, має металевий вигляд, схожий на хром, але дозволяє радарам "бачити" крізь нього, стверджує Ford у заявці.

Пластичність індію також дозволяє легко надавати йому потрібну форму. Ці форми можуть включати в себе особливості сучасних значків на решітці радіатора, такі як текст і рельєфні поверхні. Щоб зменшити спотворення променя радара, будь-який рельєфний текст в ідеалі повинен мати сторони, що не виходять прямо вгору від поверхні значка, зазначає Ford.



Зображення патенту на радарний значок Ford / Фото Ford

Додавання радіолокаційних блоків до значків дає більшу гнучкість як для стилістики, так і для розміщення самих радіолокаційних блоків. Переваги стилю очевидні на останніх моделях Volvo. Кілька років тому автовиробник почав переносити радари за значки на решітці радіатора, надаючи своїм автомобілям чистішого вигляду з погляду дизайну.

Цікаво, що машини з новим логотипом вже випускаються, але поки що компанія чомусь не вмонтовувала в них радари, хоча має на це патент.

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