Мрія про автопілот

Автономне водіння лишається актуальною темою і поки що не здійсненою мрією автомобільної галузі. Справжні безпілотні транспортні засоби стають реальністю набагато довше, ніж очікувалося, оскільки стикаються з численними проблемами й перепонами.

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Ілон Маск із року в рік обіцяє, що Tesla ось-ось досягне мети, але віз, як кажуть, і нині там, адже попри свою назву, функція "повного самостійного водіння" Tesla навіть не наближається до стандарту 4-го рівня, який по-справжньому представляє такі можливості. Насправді автопілот Tesla не відповідає навіть 3-му рівню за стандартами SAE.

Єдиним автовиробником, який випускає автомобілі з таким рівнем автономності, є Mercedes-Benz та його система Drive Pilot ADAS. Проте, ця функція може працювати лише на затверджених автомагістралях у США на швидкості нижче 40 миль/год.

Автономність 3-го рівня означає, що водій може прибрати руки з керма і відірвати погляд від дороги, а автомобіль буде контролювати ситуацію (і нести відповідальність за будь-які аварії). Більшість автовиробників, наприклад, Ford, досягли 2-го рівня автономного водіння, який дозволяє користуватися телефоном без рук, але з піднятими очима. BlueCruise від Ford зайняв перше місце в рейтингу Consumer Reports серед систем допомоги водієві у 2023 році, випередивши Super Cruise від GM. Tesla посіла сьоме місце.

Чого досягли у Ford

Нещодавно генеральний директор Ford Джим Фарлі поділився новинами про прогрес автовиробника в автономному водінні, який досяг рівня 3 вже на стадії прототипа. За його словами, до того, як ця технологія стане доступною для пасажирських електромобілів, залишилося близько двох років. Таким чином, автономне водіння 3-го рівня з'явиться приблизно у 2026 році.

Ми дуже близькі до цього. Зараз ми можемо робити це досить регулярно з прототипом, але робити це економічно ефективно — це якраз той прогрес, якого нам потрібно досягти. Автономність 3-го рівня дозволить вам через пару років виїжджати на шосе без рук і очей, і тоді ваша машина стане схожою на офіс. Ви зможете проводити конференц-зв'язок і таке інше,

– каже Джим Фарлі.

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Фарлі не поділився жодними подробицями про те, як Ford має намір досягти автономного водіння 3-го рівня. Він також не каже, яку технологію. використовує компанія, щоб це забезпечити, – LiDAR, камери, або обидві.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!