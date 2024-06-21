Мечта об автопилоте

Автономное вождение остается актуальной темой и пока не осуществленной мечтой автомобильной отрасли. Настоящие беспилотные транспортные средства становятся реальностью гораздо дольше, чем ожидалось, поскольку сталкиваются с многочисленными проблемами и препятствиями.

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Илон Маск из года в год обещает, что Tesla вот-вот достигнет цели, но воз, как говорится, и ныне там, ведь несмотря на свое название, функция "полного самостоятельного вождения" Tesla даже не приближается к стандарту 4-го уровня, который по-настоящему представляет такие возможности. На самом деле автопилот Tesla не соответствует даже 3-му уровню по стандартам SAE.

Единственным автопроизводителем, который выпускает автомобили с таким уровнем автономности, является Mercedes-Benz и его система Drive Pilot ADAS и его система Drive Pilot ADAS. Однако эта функция может работать только на утвержденных автомагистралях в США на скорости ниже 40 миль / ч.

Автономность 3-го уровня означает, что водитель может убрать руки с руля и оторвать взгляд от дороги, а автомобиль будет контролировать ситуацию (и нести ответственность за любые аварии). Большинство автопроизводителей, например, Ford, достигли 2-го уровня автономного вождения, который позволяет пользоваться телефоном без рук, но с поднятыми глазами. BlueCruise от Ford занял первое место в рейтинге Consumer Reports среди систем помощи водителю в 2023 году, опередив Super Cruise от GM. Tesla заняла седьмое место.

Чего достигли в Ford

Недавно генеральный директор Ford Джим Фарли поделился новостями о прогрессе автопроизводителя в автономном вождении, который достиг уровня 3 уже на стадии прототипа. По его словам, до того, как эта технология станет доступной для пассажирских электромобилей, осталось около двух лет. Таким образом, автономное вождение 3-го уровня появится примерно в 2026 году.

Мы очень близки к этому. Сейчас мы можем делать это достаточно регулярно с прототипом, но делать это экономически эффективно — это как раз тот прогресс, которого нам нужно достичь. Автономность 3-го уровня позволит вам через пару лет выезжать на шоссе без рук и глаз, и тогда ваша машина станет похожей на офис. Вы сможете проводить конференц-связь и так далее,

– говорит Джим Фарли.

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Фарли не поделился никакими подробностями о том, как Ford намерен достичь автономного вождения 3-го уровня. Он также не говорит, какую технологию использует компания, чтобы это обеспечить, – LiDAR, камеры, или обе.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!