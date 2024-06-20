Кто победил
Результаты показывают, что Tesla Model Y возглавила этот список в 2024 году. Самое интересное, что это не первый случай, ведь в прошлом году сразу четыре машины компании оказались на верхушке рейтинга AMI, и Model Y также была первой. За ней следовали Model 3, Model X и Model S. В этом году ситуация несколько иная, хотя первенство так и осталась за Tesla.
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Благодаря интеграции Tesla в экономику США, компания производит много деталей внутри страны, самостоятельно, а не закупает в Европе или Китае. Это позволяет ей стабильно входить в число тех, кто производит наиболее "американские" транспортные средства.
Вот как выглядит весь список лидеров в 2024 году:
- Tesla Model Y.
- Honda Passport.
- Volkswagen ID.4.
- Tesla Model S.
- Honda Odyssey.
- Honda Ridgeline.
- Toyota Camry.
- Jeep Gladiator.
- Tesla Model X.
- Lexus TX Princeton.
Хотя компания больше не лидирует на всех первых местах, она забрала 4 и 9 места с Model S и Model X соответственно. По данным аналитиков, Model 3 вообще не попала в десятку на этот раз из-за "изменений в рабочей силе и содержания отечественных запчастей". Model 3 оказалась на 21 месте. Предположительно, такое падение связано с тем, что Tesla теперь использует больше китайских аккумуляторов.
Tesla Cybertruck также не попал в список, хотя ожидалось, что пикап будет как минимум в топ-10.
Стоит отметить, что Tesla – одна из двух чисто американских компаний в этом списке лидеров. Honda, Lexus и Toyota – японские, Volkswagen – немецкая. Только Jeep также основана и работает в США.