Кто победил

Результаты показывают, что Tesla Model Y возглавила этот список в 2024 году. Самое интересное, что это не первый случай, ведь в прошлом году сразу четыре машины компании оказались на верхушке рейтинга AMI, и Model Y также была первой. За ней следовали Model 3, Model X и Model S. В этом году ситуация несколько иная, хотя первенство так и осталась за Tesla.

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Благодаря интеграции Tesla в экономику США, компания производит много деталей внутри страны, самостоятельно, а не закупает в Европе или Китае. Это позволяет ей стабильно входить в число тех, кто производит наиболее "американские" транспортные средства.

Вот как выглядит весь список лидеров в 2024 году:

Tesla Model Y.

Honda Passport.

Volkswagen ID.4.

Tesla Model S.

Honda Odyssey.

Honda Ridgeline.

Toyota Camry.

Jeep Gladiator.

Tesla Model X.

Lexus TX Princeton.

Хотя компания больше не лидирует на всех первых местах, она забрала 4 и 9 места с Model S и Model X соответственно. По данным аналитиков, Model 3 вообще не попала в десятку на этот раз из-за "изменений в рабочей силе и содержания отечественных запчастей". Model 3 оказалась на 21 месте. Предположительно, такое падение связано с тем, что Tesla теперь использует больше китайских аккумуляторов.

Tesla Cybertruck также не попал в список, хотя ожидалось, что пикап будет как минимум в топ-10.

Стоит отметить, что Tesla – одна из двух чисто американских компаний в этом списке лидеров. Honda, Lexus и Toyota – японские, Volkswagen – немецкая. Только Jeep также основана и работает в США.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!