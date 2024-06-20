Хто переміг

Результати показують, що Tesla Model Y очолила цей список у 2024 році. Найцікавіше, що це не перший випадок, адже торік відразу чотири автівки компанії опинилися на верхівці рейтингу AMI, і Model Y також була першою. За нею слідували Model 3, Model X та Model S. Цього року ситуація дещо інша, хоча першість так і лишилась за Tesla.

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Завдяки інтеграції Tesla в економіку США, компанія виробляє багато деталей всередині країни, самостійно, а не закупляє у Європі чи Китаї. Це дозволяє їй стабільно входити до числа тих, хто виробляє найбільш "американські" транспортні засоби.

Ось як виглядає весь список лідерів у 2024 році:

Tesla Model Y.

Honda Passport.

Volkswagen ID.4.

Tesla Model S.

Honda Odyssey.

Honda Ridgeline.

Toyota Camry.

Jeep Gladiator.

Tesla Model X.

Lexus TX Princeton.

Хоча компанія більше не лідирує на всіх перших місцях, вона забрала 4 і 9 місця з Model S і Model X відповідно. За даними аналітиків, Model 3 взагалі не потрапила до десятки цього разу через "зміни в робочій силі та вміст вітчизняних запчастин". Model 3 опинилася на 21 місці. Імовірно, таке падіння пов'язано з тим, що Tesla тепер використовує більше китайських акумуляторів.

Tesla Cybertruck також не потрапив до списку, хоча очікувалося, що пікап буде щонайменше у топ-10.

Варто зазначити, що Tesla – одна з двох суто американських компаній у цьому списку лідерів. Honda, Lexus і Toyota – японські, Volkswagen – німецька. Лише Jeep також заснована й працює у США.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!