Через страхи Путіна Санкт-Петербург сидітиме кілька днів без зв'язку та інтернету

3 червня стартував Петербурзький міжнародний економічний форум. Це така собі "головна іміджева вітрина Кремля для іноземців".

Але почався він з масштабного збою мобільного інтернету у Санкт-Петербурзі. Про це розповіли в Центрі протидії дезінформації.

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Чому в Санкт-Петербурзі не буде інтернету?

️У росіян не відкриваються сайти, не працюють застосунки. Окрім того, нестабільно функціонують навіть ресурси з так званих білих списків – дозволених сайтів та сервісів, які залишаються доступними, коли все заблоковано. Зазвичай це державні портали, банківські застосунки тощо.

З кожною годиною надходить дедалі більше скарг на перебої інтернету,

– зауважили в ЦПД.

Петербуржці очікують, що повноцінного зв'язку не буде ще щонайменше три доби. До того ж 4 червня на форум прибуде сам Путін.

Тож заради його безпеки цілому місту відключають мобільний інтернет.

Варто зауважити, що Кремль роками вкладає колосальні бюджетні ресурси в цей саміт, щоб створити для іноземних гостей образ "успішної Росії", стабільної економіки та привабливого інвестиційного клімату.

Втім, насправді іноземці побачать реальність країни-терористки, яка уже зіткнулася з наслідками своєї агресії проти України.

Росіяни скаржаться на зв'язок / Колаж ЦПД

У Санкт-Петербурзі лунали вибухи

3 червня у російському Санкт-Петербурзі 3 червня українські дрони завітали на нафтовий термінал. На знімку із супутника Planet Labs видно масштабну пожежу на його території.

Також цього дня Сили безпілотних систем заявили про ураження російського корвета "Бойкий" у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга.

Тим часом генсек НАТО Рютте зауважив, що росіянам потрібен дозвіл Зеленського на проведення форуму в Петербурзі, як це було із парадом на 9 травня.