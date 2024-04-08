Фото сонячного затемнення 2024: якою була рідкісна подія

Повне сонячне затемнення спостерігали у всій Північній Америці, Мексиці та Канаді. Усі, хто зміг побачити це вражаюче космічне явище залюбки ділилися фотографіями у соцмережах. В Україні сонячного затемнення видно не було, однак завдяки низці фотографій можна побачити, яким воно було 8 квітня 2024 року.

Подія почалася о 20:00 за київським часом. 24 Канал зібрав фото спостерігачів з різних куточків США та Канади, тож ви можете побачити, яким воно було, адже наступна така подія відбудеться аж у 2042 році.

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Повне сонячне затемнення тривало 4 хвилини 28 секунд, що зробило його найдовшим затемненням на суші з часів повного сонячного затемнення, яке відбулося 11 липня 2010 року на острові Пасхи/Рапа-Нуї. Крім того, затемнення пройшло шлях від часткового до повного і закритого подолавши приблизно 16 000 кілометрів.

Фото сонячного затемнення



Чудове фото початку сонячного затемнення / Фото Gabriel Pano



Початок затемнення / Фото @TheBeardiful1



Часткове сонячне затемнення / Фото Часткове сонячне затемнення / Фото @Pedroascenbell

Ось таке явище побачили глядачі на початку сонячного затемнення. Через отвори в листі на подвір'ї відбилися десятки проєкцій сонячного затемнення утворивши чарівний візерунок. Листя відіграли роль десятків камер-обскура, завдяки чому утворився такий ефект

До речі, це один зі способів безпечного спостереження сонячного затемнення. Для цього достатньо зробити отвір в твердому матеріалі та перекрити ним Сонце, а за ним поставити листок білого паперу і тоді, під час затемнення, можна буде побачити, як проєкція тіні місячного диска закриває сонце.



Спостереження сонячного затемнення за допомогою камери-обскура / Фото @Its_Carlos_Here



Сонячне затемнення в ч/б / Фото @CesarPadillacz



Затемнення наближається до половини / Фото Diego Gallegos





Момент повного сонячного затемнення / Фото NASA

Момент повного сонячного затемнення

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