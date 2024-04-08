Событие началось в 20:00 по киевскому времени. 24 Канал собрал фото наблюдателей из разных уголков США и Канады, поэтому вы можете увидеть, каким оно было, ведь следующее такое событие состоится только в 2042 году.

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Полное солнечное затмение длилось 4 минуты 28 секунд, что сделало его самым длинным затмением на суше со времен полного солнечного затмения, которое произошло 11 июля 2010 года на острове Пасхи/Рапа-Нуи. Кроме того, затмение прошло путь от частичного до полного и закрытого преодолев примерно 16 000 километров.

Фото солнечного затмения



Замечательное фото начала солнечного затмения / Фото Gabriel Pano



Начало затмения / Фото @TheBeardiful1



Частичное солнечное затмение / Фото Частичное солнечное затмение / Фото @Pedroascenbell

Вот такое явление увидели зрители в начале солнечного затмения. Через отверстия в листьях во дворе отразились десятки проекций солнечного затмения образовав волшебный узор. Листья сыграли роль десятков камер-обскура, благодаря чему образовался такой эффект

Кстати, это один из способов безопасного наблюдения солнечного затмения. Для этого достаточно сделать отверстие в твердом материале и перекрыть им Солнце, а за ним поставить листок белой бумаги и тогда, во время затмения, можно будет увидеть, как проекция тени лунного диска закрывает солнце.



Наблюдение солнечного затмения с помощью камеры-обскура / Фото @Its_Carlos_Here



Солнечное затмение в ч/б / Фото @CesarPadillacz



Затмение приближается к половине / Фото Diego Gallegos Затмение приближается к половине / Фото Diego Gallegos



Момент полного солнечного затмения / Фото NASA