Під готелем у Франції знайшли укріплений замок чотирнадцятого століття

Археологи виявили залишки середньовічного замку 14 століття, включаючи рів, заховані під подвір'ям готелю у Франції. Серед знайдених артефактів — ювелірні прикраси, горщики, сковорідки та висячі замки, що дають уявлення про знать, яка користувалася замком протягом майже століття.

Деталі знахідки

Навесні 2023 року археологи французького Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP) розкопали подвір'я та підвали готелю Lagorce, який був побудований у 18 столітті на руїнах середньовічного замку, відомого як Chateau de l'Hermine. Замок, розташований у Ванні, селі на західному узбережжі регіону Бретань, був побудований як фортеця і резиденція для Іоанна IV, герцога Бретані, у 1381 році.

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З 10 по 16 століття Бретань була середньовічною феодальною державою, створеною після вигнання вікінгів з регіону. По суті, крихітна країна, герцогство Бретань управлялося лінією спадкових герцогів. Коли Іоанн IV прийшов до влади у 1365 році, він почав будувати численні будинки-фортеці по всій Бретані, а Шато де л'Ермін став резиденцією герцогства.

Замок використовувався лише століття, перш ніж занепав, коли онук Іоанна IV, Франциск II, переніс столицю герцогства з Ванна. Реконструкції у 18-20 століттях перетворили будівлю в різний час на готель, потім на юридичний факультет і, нарешті, на урядові офіси.

Точний план замку Іоанна IV був невідомий, доки археологи не почали розкопувати його фундамент у 2021 році, щоб перетворити історичну будівлю на нове місце розташування Музею образотворчих мистецтв.

Археологи записали ролик з процесу розкопок: відео

Під час розкопок на подвір'ї старого готелю археологи знайшли перший поверх резиденції герцога, а також залишки вежі з видом на зовнішній рів. Замок був близько 42 метрів завдовжки й 17 метрів завширшки, зі стінами товщиною до 5,5 метра. Всередині було кілька сходів, у тому числі головні на вході, а також різьблені ліпні прикраси та декоровані одвірки. Цей архітектурний план "розумно поєднував оборонні функції з житловими", згідно зі звітом INRAP.

Розкопки замку Chateau de l'Hermine / Фото Inrap

У торцях замку археологи знайшли вбиральні та дренажні труби, які, ймовірно, сягали трьох-чотирьох поверхів заввишки. Обшукуючи вбиральні вручну, вони виявили дрібні предмети, такі як монети, а також викинуте кухонне начиння, датоване 15 і 16 століттями. У вологому середовищі старих вбиралень також збереглися дерев'яні миски та частини бочок.

Розкопки замку Chateau de l'Hermine / Фото Inrap

Археологи також обшукали рів і знайшли ювелірні прикраси, шпильки, пряжки та металевий посуд, а також ключі та навісні замки. До укріпленого замку можна було потрапити по дерев'яному мосту через рів. Міст вже не зберігся, але під час розкопок були виявлені його опорні стовпи.

Знахідки, зроблені на руїнах замку / Фото Inrap

Нові археологічні знахідки в сукупності показують, наскільки могутнім і багатим був герцог. Залишки вказують на те, що Іоанн IV "знав, як оточити себе найкращими інженерами і майстрами того часу".