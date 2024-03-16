Деталі відкриття

Табличку розміром з долоню знайшов у травні 2023 року Кімійоші Мацумура, археолог з Японського інституту анатолійської археології, серед хетських руїн у Бюклюкале, приблизно за 60 кілометрів на південний схід від турецької столиці Анкари.

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Археологи вважають, що Бюклюкале було великим хеттським містом. Нове відкриття припускає, що воно також було королівською резиденцією, можливо, нарівні з королівською резиденцією в хеттській столиці Хаттуші (також пишеться як Хаттуша), приблизно за 112 кілометрів на північний схід.



Тут знаходяться рештки Бюклюкале / Фото Kimiyoshi Matsumura, Japanese Institute of Anatolian Archaeology

Згідно з перекладом Марка Відена, доцента давніх близькосхідних мов Університетського коледжу Лондона, перші шість рядків клинопису на табличці говорять хетською мовою про те, що "чотири міста, включаючи столицю Хаттусу, перебувають у катастрофі", тоді як решта 64 рядки — це молитва хурритською мовою з проханням про перемогу.

В імперії використовували хурритську мову для релігійних церемоній, розповів Кімійоші Мацумура. Табличка цілком може бути записом священного ритуалу, проведеного самим хетським царем.

Знахідка хурритської таблички означає, що релігійний ритуал в Бюклюкале був проведений хетським царем. Це вказує на те, що, як мінімум, хетський цар прибув до Бюклюкале і здійснив ритуал,

– каже Мацумура.



Табличку було знайдено на північній стороні хетських руїн у Бюклюкале. Священна хурритська мова, написана на табличці, дозволяє припустити, що на цьому місці була царська резиденція або храм / Фото Kimiyoshi Matsumura, Japanese Institute of Anatolian Archaeology

Що ми знаємо про Хетську імперію

Археологи вважають, що перші хетські царства утворилися в центральній Анатолії — нинішній Туреччині — близько 2100 року до нашої ери. У 1450 роках до нашої ери хети вже були великою регіональною державою. Вони згадуються в єврейській Біблії, а давньоєгипетські написи свідчать, що Хетська імперія воювала з ними в 1274 році до нашої ери в битві при Кадеші, в одній з найперших битв в історії.

Мацумура та його колеги розкопували руїни в Бюклюкале близько 15 років. Раніше вони знаходили лише розбиті глиняні таблички, але ця знаходиться у майже ідеальному стані.

Хурритська мова спочатку була мовою королівства Мітанні, яке згодом стало васальною державою хетів. За словами Мацумури, ця мова досі залишається малодослідженою, і експерти витратили кілька місяців, намагаючись з'ясувати значення напису.

Виявляється, хурритське письмо — це молитва, звернена до Тешшоба (також пишеться Тешуб), хурритського імені бога бурі, який був головою як хетського, так і хурритського пантеонів. У тексті прославляється бог і його божественні предки, а також неодноразово згадуються проблеми комунікації між богами і людьми.

Далі в молитві перераховуються кілька осіб, які, ймовірно, були ворожими царями, і завершується вона проханням про божественну пораду.

Громадянська війна

Хетська імперія зникла з історії на початку 12 століття до нашої ери. Це збіглося з крахом пізньої бронзової доби, коли багато стародавніх цивілізацій навколо Середземномор'я були охоплені заворушеннями.

Як пише історик Ерик Кляйн, причини занепаду вченим не відомі, але вони можуть включати голод, спричинений кліматичними змінами.

Однак вторгнення, про яке йдеться на новознайденій табличці, здається, не пов'язане з цим. Мацумура каже, що табличка датується періодом правління хетського царя Тудхалії II, приблизно між 1380 і 1370 роками до нашої ери. Це приблизно за 200 років до занепаду пізньої бронзової доби.

За його словами, табличка "здається, походить з періоду громадянської війни, про яку ми знаємо з інших [хетських] текстів". У цей час хетські землі були захоплені відразу з багатьох різних напрямків, і багато міст були тимчасово зруйновані.

Нова знахідка з Бюклюкале підтверджує ключову роль хурритських релігійних традицій при хетському королівському дворі.

Знахідка ще не була офіційно опублікована в рецензованому журналі.