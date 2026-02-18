Фронтальні камери на 100 мегапікселів можуть стати стандартом уже в найближчі роки

Індустрія смартфонів знову підвищує ставки. Після 200-мегапіксельних основних камер виробники беруться за фронтальні модулі. У витоках з'являються згадки про 100 мегапікселів для селфі–камер, що може серйозно змінити підхід до мобільної зйомки.

Чи потрібні 100 мегапікселів для фронтальної камери?

За даними інсайдерів, у флагманському циклі 2026 року виробники почали тестувати фронтальні камери на 100 мегапікселів. Якщо раніше гонитва відбувалася переважно навколо основних сенсорів, то тепер фокус зміщується на передню панель, пише Gizmochina.

Інженерний виклик, а не просто цифра

Розмістити 100 мільйонів пікселів у компактному отворі дисплея – це не банальне оновлення модуля, а складне технічне завдання. За інформацією витоків, зокрема порталу IT Home, компанії на кшталт Oppo та Huawei експериментують із сенсорами з наддрібними пікселями.

Малий розмір пікселя означає гіршу світлочутливість. Тому ставка робиться не лише на роздільну здатність, а й на технології pixel binning – об'єднання кількох пікселів в один для покращення якості в умовах слабкого освітлення. Також розглядається використання фільтрів типу RYYB, які пропускають більше світла порівняно з традиційними RGB.

Без цих рішень 100 мегапікселів перетворилися б на маркетинговий експеримент із зернистими селфі в темряві. З ними – це вже інший клас зображення.

Нові можливості для відео та кропу

Ключова перевага такої роздільної здатності – гнучкість. Очікується, що квадратний сенсор формату 1:1 дозволить знімати відео з надлишковою деталізацією, а потім без втрати якості кадрувати його під вертикальний формат для TikTok або горизонтальний для YouTube, зберігаючи повноцінну 4K-роздільну здатність.

Подібна логіка перегукується з підходом Apple до функції Center Stage, яка автоматично підлаштовує кадр під об'єкт зйомки. За чутками, Huawei у лінійці Nova 16 та Oppo у серії Find X10 можуть впровадити квадратні сенсори для фронтальних камер, орієнтовані саме на творців контенту.

Надлишкова роздільна здатність також відкриває шлях до цифрового зуму без критичної втрати якості, програмної стабілізації та зміни композиції вже після зйомки. Фактично смартфон перетворюється на універсальний інструмент для мобільного продакшену.

Чи витримають це смартфони?

100-мегапіксельні фото – це великі обсяги даних, серйозне навантаження на процесор і пам'ять. Проте сучасні мобільні чипи з потужними нейронними блоками здатні обробляти такі масиви інформації в реальному часі. Алгоритми на базі штучного інтелекту вже сьогодні оптимізують шумозаглушення, баланс білого, динамічний діапазон і деталізацію.

П'ять років тому зйомка Місяця зі смартфона здавалася фантастикою. Тепер це стандартна функція флагманів. Тому перехід до 100 мегапікселів у фронтальних камерах виглядає логічним етапом еволюції.

Чи стане це масовим стандартом – питання відкрите. Але експерименти з фронтальними сенсорами можуть визначити, яким буде мобільний відеоконтент у найближчі роки. І якщо основні камери давно досягли піку уваги, то "фронталка" справді залишалася останнім рубежем.