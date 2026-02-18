Яким буде Google Pixel 10a?

Витік даних стався через бельгійського ритейлера Vanden Borre та американського оператора Tracfone, які завчасно активували сторінки підтримки та продажу новинки. Згідно з цими документами, Google Pixel 10a отримає суттєві покращення порівняно зі своїм попередником, зберігаючи при цьому доступну ціну, пише Android Authority.

Дивіться також Ви полюбите клавіатуру Gboard ще більше, якщо зміните ці кілька налаштувань

Серцем смартфона стане процесор Google Tensor G4 – той самий чип, що встановлений у флагманській лінійці Pixel 9. За безпеку відповідатиме перевірений модуль Titan M2.

Смартфон зберігає дизайнерський код свого попередника, але цього року йде ще далі. Повідомляється, що корпус пристрою буде "ідеально пласким", а блок камери, який торік мінімально виступав над корпусом, цього разу взагалі не матиме жодних виступів та металевих рамок – тепер він розташований повністю на одному рівні з задньою кришкою.

Смартфон отримав алюмінієву рамку, пластикову задню частину та захист від пилу й води за стандартом IP68.

Екран новинки з діагоналлю 6,3 дюйма (приблизно 16 сантиметрів) виконаний за технологією OLED з частотою оновлення 120 герц.

Важливим апгрейдом став перехід на захисне скло Corning Gorilla Glass 7i, яке значно міцніше за Gorilla Glass 3, що використовувалося раніше.

Смартфон став дещо компактнішим та легшим. Його габарити становлять 153,9 х 73 х 9 міліметрів, а вага – 183 грами. Для порівняння, попередня модель важила 186 грамів та мала трохи більші розміри.

Усередині встановлено акумулятор ємністю 5100 міліампер-годин, що дозволяє пристрою працювати щонайменше 30 годин на одному заряді.

Потужність дротової зарядки зросла майже вдвічі – з 23 до 45 ватів, також підтримується бездротова зарядка.

Серед інших технологічних новацій варто відзначити підтримку Bluetooth 6, Wi-Fi 6e та появу функції супутникового екстреного зв'язку, якої не було в попередніх бюджетних моделях.

Пристрій працюватиме на базі Android 16 та отримає гарантовані оновлення операційної системи та безпеки протягом семи років.

Камери

Камери смартфона не зазнали радикальних змін у залізі, але отримали нові програмні можливості. Основний модуль на 48 мегапікселів з оптичною стабілізацією працює у парі з 13-мегапіксельним ультраширококутним об'єктивом. Фронтальна камера також має роздільну здатність 13 мегапікселів.

Новинкою для цієї серії стане функція Camera Coach, яка за допомогою штучного інтелекту допомагає новачкам робити кращі знімки, надаючи підказки під час зйомки.

Кольори, доступність і ціни