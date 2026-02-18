Каким будет Google Pixel 10a?

Утечка данных произошла через бельгийского ритейлера Vanden Borre и американского оператора Tracfone, которые заблаговременно активировали страницы поддержки и продажи новинки. Согласно этим документам, Google Pixel 10a получит существенные улучшения по сравнению со своим предшественником, сохраняя при этом доступную цену, пишет Android Authority.

Сердцем смартфона станет процессор Google Tensor G4 – тот же чип, что установлен во флагманской линейке Pixel 9. За безопасность будет отвечать проверенный модуль Titan M2.

Смартфон сохраняет дизайнерский код своего предшественника, но в этом году идет еще дальше. Сообщается, что корпус устройства будет "идеально плоским", а блок камеры, который в прошлом году минимально выступал над корпусом, на этот раз вообще не будет иметь никаких выступлений и металлических рамок – теперь он расположен полностью на одном уровне с задней крышкой.

Смартфон получил алюминиевую рамку, пластиковую заднюю часть и защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Экран новинки с диагональю 6,3 дюйма (примерно 16 сантиметров) выполнен по технологии OLED с частотой обновления 120 герц.

Важным апгрейдом стал переход на защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i, которое значительно прочнее Gorilla Glass 3, использовавшегося ранее.

Смартфон стал несколько компактнее и легче. Его габариты составляют 153,9 х 73 х 9 миллиметров, а вес – 183 грамма. Для сравнения, предыдущая модель весила 186 граммов и имела немного большие размеры.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 5100 миллиампер-часов, что позволяет устройству работать не менее 30 часов на одном заряде.

Мощность проводной зарядки выросла почти вдвое – с 23 до 45 ватт, также поддерживается беспроводная зарядка.

Среди других технологических новаций стоит отметить поддержку Bluetooth 6, Wi-Fi 6e и появление функции спутниковой экстренной связи, которой не было в предыдущих бюджетных моделях.

Устройство будет работать на базе Android 16 и получит гарантированные обновления операционной системы и безопасности в течение семи лет.

Камеры

Камеры смартфона не претерпели радикальных изменений в железе, но получили новые программные возможности. Основной модуль на 48 мегапикселей с оптической стабилизацией работает в паре с 13-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом. Фронтальная камера также имеет разрешение 13 мегапикселей.

Новинкой для этой серии станет функция Camera Coach, которая с помощью искусственного интеллекта помогает новичкам делать лучшие снимки, предоставляя подсказки во время съемки.

Цвета, доступность и цены