П'ять функцій конфіденційності Apple, які досі не змогли повністю повторити конкуренти

Конфіденційність давно стала однією з головних переваг техніки Apple. Компанія роками створювала інструменти, які не лише захищають дані користувачів, а й змушують конкурентів переглядати власні підходи до безпеки.

Apple уже багато років позиціонує конфіденційність як одну з ключових цінностей своєї екосистеми. Ідеться не лише про маркетингові заяви, а про реальні технологічні рішення, які охоплюють шифрування, захист геоданих, блокування рекламного стеження, приватну обробку штучного інтелекту та спеціальні режими захисту від кібератак. Про це пише BGR.

Які рішення Apple зробили приватність стандартом для індустрії?

Повне шифрування, яке охоплює навіть резервні копії. Однією з найсильніших сторін Apple залишається наскрізне шифрування.

Щойно користувач встановлює пароль блокування на iPhone, пристрій автоматично активує захист даних на апаратному рівні. Біометричні дані Face ID і Touch ID зберігаються в ізольованому середовищі Secure Enclave всередині фірмових процесорів Apple.

Цей підхід працює в усій екосистемі компанії – від iPad і MacBook до годинників Apple Watch та гарнітури Vision Pro з її системою Optic ID.

Окрему увагу Apple приділила хмарному захисту через функцію Advanced Data Protection. Вона дозволяє додатково зашифрувати резервні копії iPhone, фотографії, нотатки та інші дані в iCloud так, що навіть сама Apple не має до них доступу.

Настільки жорсткий рівень захисту став предметом суперечок із регуляторами. Через тиск британської влади компанія була змушена відключити цю функцію для користувачів у Великій Британії.

Для порівняння, резервні копії Android у хмарному сервісі Google One не мають аналогічного повного наскрізного шифрування для всіх типів даних.

Як Apple обмежує збір даних про місцеперебування?

Геолокація давно стала однією з найцінніших категорій даних для рекламного ринку. Apple почала системно скорочувати доступ до точних координат ще в iOS 14, коли дозволила користувачам ділитися з програмами лише приблизним місцем перебування замість точного.

Тоді ж в системі з'явилися індикатори використання камери та мікрофона, які повідомляють користувачів про доступ програм до цих компонентів.

У iOS 26.3 компанія розширила цей підхід, представивши функцію Limit Precise Location. Вона дає змогу обмежувати точність геоданих, які передаються мобільним мережам. Поки що функція працює лише на пристроях із модемами Apple серій C1 та C1X.

Не менш важливою є робота мережі "Локатор". Apple захищає інформацію про місцеперебування пристроїв, людей та аксесуарів AirTag за допомогою наскрізного шифрування, не дозволяючи стороннім особам отримувати ці дані.

Боротьба з рекламним стеженням

У 2020 році Apple запровадила одну з найрезонансніших функцій приватності – App Tracking Transparency. Відтоді будь-який застосунок на iPhone чи iPad зобов'язаний отримати прямий дозвіл користувача перед тим, як відстежувати його активність між різними сервісами.

Це рішення стало серйозним ударом для рекламного бізнесу компаній на кшталт Meta. За оцінками аналітиків, лише у 2022 році нововведення коштувало Facebook близько 10 мільярдів доларів втраченої виручки.

Паралельно Apple впровадила App Privacy Labels – спеціальні "ярлики", які показують в App Store, які саме дані збирає програма ще до її встановлення.

Google згодом додала подібний розділ Data Safety у Play Store, однак повного аналога ATT на Android досі немає.

Safari та iCloud теж працюють на захист користувача

Браузер Safari використовує технологію Intelligent Tracking Prevention для блокування міжсайтового стеження.

Додатково Apple запропонувала Mail Privacy Protection, сервіс Hide My Email і iCloud Private Relay, які приховують реальну адресу електронної пошти та IP-адресу користувача.

Private Cloud Compute як альтернатива звичайним хмарним AI. Коли Apple представила Apple Intelligence на конференції WWDC 2024, компанія зробила особливий акцент на приватності.

Для обробки складних AI-запитів було створено систему Private Cloud Compute – спеціальну інфраструктуру, яка дозволяє виконувати обчислення в хмарі без збереження або передачі персональних даних.

На відміну від багатьох конкурентних AI-сервісів, де користувацькі запити можуть використовуватися для навчання моделей, Apple заявляє про повну ізоляцію даних.

Попри те що Apple поки поступається конкурентам у розвитку генеративного штучного інтелекту, саме цей підхід може стати її ключовою перевагою в майбутньому.

За даними інсайдерів, оновлена Siri на базі адаптованої версії Gemini може бути представлена вже на WWDC 2026, але працюватиме в межах приватної архітектури Apple.

Lockdown Mode – максимальний рівень захисту

Останньою, але не менш важливою функцією є Lockdown Mode.. Цей режим з'явився у 2022 році в iOS 16, iPadOS 16 і macOS Ventura як інструмент для людей, які можуть стати мішенню складних шпигунських атак – журналістів, політиків, активістів або публічних осіб.

Як пише Lifehacker, увімкнення Lockdown Mode суттєво обмежує частину функцій пристрою, але натомість значно ускладнює проникнення шпигунського програмного забезпечення.

Саме цей інструмент багато експертів вважають найпотужнішим програмним захистом, який Apple пропонує звичайним користувачам.

Сукупність цих рішень зробила Apple не просто виробником гаджетів, а компанією, яка фактично формує нові стандарти цифрової приватності для всієї технологічної індустрії.