П'ять недорогих гаджетів, які можуть повністю змінити ваш гараж

Сучасний гараж давно перестав бути лише місцем для автомобіля. Кілька доступних гаджетів здатні зробити його зручнішим, безпечнішим і функціональнішим без дорогого ремонту чи масштабного переобладнання.

Для багатьох власників будинків гараж поступово перетворюється на універсальний простір. Тут зберігають інструменти, ремонтують техніку, займаються хобі або облаштовують невелику майстерню. Проте в багатьох випадках такі приміщення залишаються недостатньо освітленими, погано організованими та не надто зручними для щоденного використання. Про це пише BGR.

Розумний подовжувач із контролем енергоспоживання

Одним із найкорисніших пристроїв для майстерні або гаража став мережевий фільтр Kasa Smart Plug Power Strip HS300 від TP-Link. Його головна перевага полягає в тому, що кожною з шести розеток можна керувати окремо.

Пристрій підтримує навантаження до 1875 ватів при силі струму 15 ампер, чого достатньо для одночасного підключення настільних ламп, вентиляторів, зарядних пристроїв, паяльників та іншого обладнання.

Окрему увагу виробник приділив безпеці. Модель оснащена сертифікованим захистом від перепадів напруги. Крім того, користувач може відстежувати споживання електроенергії для кожної розетки через мобільний застосунок Kasa. Система показує, скільки електроенергії використав конкретний пристрій за день, тиждень або місяць.

Камера для постійного контролю гаража

Ще одним корисним доповненням може стати камера спостереження myQ Smart Garage Security Camera від Chamberlain.

Пристрій записує відео у форматі Full HD 1080p та оснащений ширококутним об'єктивом із кутом огляду 130 градусів. Також камера підтримує нічне бачення та автоматично надсилає повідомлення на смартфон при виявленні руху.

Особливістю моделі є магнітне кріплення, яке дозволяє легко закріпити камеру на металевій шафі, холодильнику або металевих елементах конструкції гаража. Завдяки поворотному механізму користувач може налаштувати потрібний ракурс без додаткових аксесуарів.

Камера підтримує двосторонній аудіозв'язок, тому через смартфон можна не лише спостерігати за приміщенням, а й спілкуватися з людьми поруч із пристроєм.

Як уникнути ударів автомобіля об стіну?

Паркування у невеликих гаражах часто перетворюється на проблему. Для таких випадків існує спеціальний датчик STKR Garage Parking Sensor.

Система складається з ультразвукового сенсора та світлодіодного індикатора. Після встановлення користувач задає точку зупинки автомобіля. Надалі датчик визначає відстань до машини та повідомляє водія кольоровими сигналами.

Зелений колір означає, що автомобіль може продовжувати рух. Жовтий попереджає про наближення до потрібної точки, а червоний сигналізує про необхідність зупинки.

Пристрій працює від чотирьох батарейок типу AA або через підключення до адаптера USB Type-C. Компактні розміри дозволяють встановити його практично в будь-якому гаражі.

Чому освітлення має велике значення?

Однією з найпоширеніших проблем гаражів залишається недостатнє освітлення. Вирішити її може розумна лампа LiftMaster MyQ Smart LED Garage Light.

Світильник можна монтувати як на стіну, так і на стелю. Він забезпечує світловий потік до 1000 люменів, що перевищує показники багатьох звичайних ламп.

Цікаво, що освітлення можна синхронізувати з автоматикою гаражних воріт. У такому випадку світло вмикатиметься та вимикатиметься автоматично під час відкриття або закриття гаража.

Також доступне дистанційне керування через мобільний застосунок та налаштування розкладу роботи.

Як швидко навести лад серед інструментів?

Навіть найкраще обладнання не допоможе, якщо в гаражі панує безлад. Саме тому останнім гаджетом у добірці став портативний термопринтер Phomemo M110.

Цей компактний пристрій призначений для друку етикеток. Його можна використовувати для маркування контейнерів із болтами, гайками, витратними матеріалами, технічними рідинами, інструментальними шафами та полицями.

Принтер працює без чорнила завдяки технології термодруку. Він підтримує етикетки різних розмірів шириною від 20 до 52 міліметрів. Через фірмовий застосунок користувач може додавати на наклейки текст, таблиці, зображення, штрихкоди або QR-коди.

Виробник стверджує, що надруковані етикетки стійкі до стирання, впливу води та мастил, що особливо важливо в умовах гаража або майстерні.

Недороге оновлення без ремонту

Усі п'ять пристроїв демонструють, що для модернізації гаража не обов'язково витрачати тисячі доларів на ремонт. Розумний подовжувач допоможе контролювати електроживлення, камера підвищить безпеку, паркувальний сенсор спростить заїзд автомобіля, сучасне освітлення зробить роботу комфортнішою, а принтер для етикеток допоможе підтримувати порядок серед інструментів і деталей.

Саме поєднання безпеки, організації простору та автоматизації робить ці пристрої одними з найцікавіших варіантів для покращення гаража за відносно невеликі гроші.