Samsung анонсувала флагманські ноутбуки Galaxy Book 3

Разом зі смартфонами на презентації 1 лютого компанія Samsung представила нові ноутбуки: Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 і Galaxy Book 3 Ultra. Розповідаємо найцікавіше про майбутні флагмани.

Galaxy Book 3 Pro доступний у двох версіях – з 14- і 16-дюймовим AMOLED-екраном. Galaxy Book 3 Pro 360 лише в одній – з 16-дюймовим сенсорним AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю WQXGA+ і частотою оновлення 120 герців.

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Детальні характеристики Galaxy Book 3 Pro та Pro 360

Обидві моделі поставляються з процесорами Intel Core i5-1340P або Core i7-1360P (13-те покоління) з вбудованою графікою Iris Xe.

Оперативної пам'яті передбачено 8 і 16 гігабайтів (LPDDR5).

(LPDDR5). Постійної – 256, 512 та 1024 гігабайтів .

. На корпусі розташовані порти USB-C, USB-A, HDMI, слот для карт microSD і роз'єм 3,5-міліметра для навушників.

Серед інших особливостей – два динаміки AKG потужністю 5 ватів з підтримкою Dolby Atmos, вебкамера 1080p, Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.1.

Звичайна Pro-версія від Pro 360 відрізняється тим, що останню завдяки спеціальному шарніру можна розкладати на 360 градусів і використовувати як планшет з підтримкою стилуса S Pen.

Ціни

Galaxy Book 3 Pro стартує з 1700 євро, а базовий Galaxy Book 3 Pro 360 обійдеться в 1800 євро.

Уся серія ноутбуків Galaxy Book 3 / Фото Samsung

Детальні характеристики Galaxy Book 3 Ultra

Samsung Galaxy Book 3 Ultra являє собою флагманський ноутбук преміумкласу з найпотужнішим процесором, дискретною графікою і яскравим екраном.

Гаджет пропонує:

16-дюймовий AMOLED-дисплей.

Процесор Intel Core i7-13700H або Core i9-13900H (13-е покоління).

До 32 гігабайтів пам'яті LPDDR5

Накопичувач ємністю 1 терабайт.

Відеокарту Nvidia RTX 4050/RTX 4070 (8 гігабайтів GDDR6).

Набір портів ідентичний ноутбукам Galaxy Book 3 Pro.

Цю модель цілком можна використовувати для монтажу відео або для ігор.

Galaxy Book 3 Ultra отримав стереодинаміки AKG потужністю 5 ватів з підтримкою Dolby Atmos, вебкамеру 1080p, підтримку Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.1.

Ціна

За Galaxy Book 3 Ultra просять від 2800 євро.

Усі представлені ноутбуки надійдуть у продаж у США, Європі та інших країнах до кінця лютого.