Galaxy Book 3 Pro доступен в двух версиях – с 14- и 16-дюймовым AMOLED-экраном. Galaxy Book 3 Pro 360 только в одной – с 16-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением WQXGA+ и частотой обновления 120 герц.

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Подробные характеристики Galaxy Book 3 Pro и Pro 360

Обе модели поставляются с процессорами Intel Core i5-1340P или Core i7-1360P (13 поколение) со встроенной графикой Iris Xe.

Оперативной памяти предусмотрено 8 и 16 гигабайтов (LPDDR5).

(LPDDR5). Постоянной – 256, 512 и 1024 гигабайтов .

. На корпусе расположены порты USB-C, USB-A, HDMI, слот для карт microSD и разъем 3,5 миллиметра для наушников.

Среди других особенностей – два динамика AKG мощностью 5 ватт с поддержкой Dolby Atmos, веб-камера 1080p, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1.

Обычная Pro-версия от Pro 360 отличается тем, что последнюю благодаря специальному шарниру можно раскладывать на 360 градусов и использовать в качестве планшета с поддержкой стилуса S Pen.

Цены

Galaxy Book 3 Pro стартует с 1700 евро, а базовый Galaxy Book 3 Pro 360 обойдется в 1800 евро.

Вся серия ноутбуков Galaxy Book 3 / Фото Samsung

Подробные характеристики Galaxy Book 3 Ultra

Samsung Galaxy Book 3 Ultra представляет собой флагманский ноутбук премиум-класса с мощнейшим процессором, дискретной графикой и ярким экраном.

Гаджет предлагает:

16-дюймовый AMOLED-дисплей.

Процессор Intel Core i7-13700H или Core i9-13900H (13-е поколение).

До 32 гигабайт памяти LPDDR5

Накопитель емкостью 1 терабайт.

Видеокарту Nvidia RTX 4050/RTX 4070 (8 гигабайтов GDDR6).

Набор портов идентичен ноутбукам Galaxy Book 3 Pro.

Эту модель вполне можно использовать для монтажа видео или игр.

Galaxy Book 3 Ultra получил стереодинамики AKG мощностью 5 ватт с поддержкой Dolby Atmos, веб-камеру 1080p, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1.

Цена

По Galaxy Book 3 Ultra просят от 2800 евро.

Все представленные ноутбуки поступят в продажу в США, Европе и других странах до конца февраля.