Як завжди, в лінійці є три моделі: 6,1-дюймовий Galaxy S23, 6,6-дюймовий S23 Plus і 6,8-дюймовий S23 Ultra. Всі характеристики смартфонів були задовго до презентації опубліковані в мережі внаслідок витоку з французького підрозділу виробника. Тому в цьому матеріалі ми торкнемося лише особливостей, які стали відомі тільки зараз.

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Процесор

У минулому серія Galaxy S поставлялася з двома SoC. Деякі регіони отримували чипи Qualcomm Snapdragon (зазвичай США, Китай, Японія і Латинська Америка), а інші - Samsung Exynos (Європа, Індія, серед інших). Продуктивність Exynos, як правило, не дотягує до Qualcomm, тому власники цих версій отримували в результаті гірші смартфони й могли розчаруватися. Власні процесори компанії часом настільки допікали користувачам, що вони навіть почали створювати петиції, благаючи випустити на їхніх ринках модель на Snapdragon.

Цього року Samsung прислухалась і буде випускати тільки версії з чипами Qualcomm. Однак це не звичайний процесор, який закупили багато інших виробників. Компанія назвала його "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy", тобто спеціальна версія для смартфонів Galaxy. Окрім довгої назви, він має дещо вищу тактову частоту: 3,36 гігагерца проти звичайних 3,2 гігагерца.

У версії не для Galaxy Qualcomm обіцяє на 35% швидший процесор і на 25% швидший графічний процесор, обидва з заявленою на 40-45% вищою ефективністю. Імовірно, в цьому варіанті ці показники будуть ще кращими, однак поки що тестів не було.

Інші деталі

Найбільш помітними в плані дизайну є зміни в S23 і S23 Plus. Торік два дешевших S22 мали круглий кутовий блок камери, тоді як цього року вони більше схожі на модель Ultra з окремими лінзами камери.



Новий дизайн отримали дві молодші моделі / Фото Samsung