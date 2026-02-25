Більше ніхто не підглядатиме: Samsung представила розумний дисплей в Galaxy S26 Ultra

Компанія Samsung офіційно представила лінійку смартфонів Galaxy S26, де головною зіркою став флагман S26 Ultra. Одним з інноваційних нововведень став екран Privacy Display, здатний миттєво приховувати вміст від сторонніх очей.

Окрім захисту приватності, новинка отримала оновлений дизайн без гострих кутів, потужний процесор Snapdragon 8 Elite та просунуті інструменти штучного інтелекту для повсякденних завдань, розповідає 24 Канал.

Дивіться також 5 найпопулярніших смартфонів лютого 2026 року – вибір користувачів

Як працює Приватний дисплей нового флагмана?

Технологія Privacy Display у Galaxy S26 Ultra не стала справжньою несподіванкою, адже витоки про неї з'являлися раніше. Це не звичайна захисна плівка, а повноцінне апаратне рішення. Дисплей має два набори пікселів: одні спрямовують світло прямо на користувача, інші – в сторони.



Samsung анонсувала Privacy Display / Скриншот 24 Каналу

Коли ви активуєте режим приватності, "бічні" пікселі вимикаються. Для власника екран виглядає майже як зазвичай, а от для людини, що стоїть поруч, зображення стає дуже тьмяним і нечитабельним через різке зниження контрастності.

Galaxy S26 Ultra Privacy Display / Фото The Verge

Samsung додала безліч варіантів персоналізації цієї функції. Користувач може налаштувати систему так, щоб захист вмикався лише під час появи сповіщень у верхній частині екрана, при введенні PIN-коду або у конкретних додатках.

Завдяки інтеграції зі "Сценаріями", Privacy Display може автоматично вимикатися, коли ви приходите додому, і активуватися на вулиці. Важливо, що ефект працює однаково ефективно як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні пристрою.

Які інші зміни отримав Galaxy S26 Ultra?

Зовні Galaxy S26 Ultra помітно змінився, остаточно відмовившись від спадщини лінійки Note. Корпус став тоншим (7,9 мм проти 8,2 мм у попередника) та легшим – 214 грамів замість 218. Такого результату досягли зокрема завдяки поверненню до використання алюмінію замість титану. Кути смартфона тепер мають таке ж заокруглення, як у базових моделей S26 та S26+, що робить дизайн всієї серії єдиним.



Samsung Galaxy S26 Ultra / Фото The Verge

Камери також отримали апаратний апгрейд. Основний модуль на 200 Мп та 50-мегапіксельний телеоб'єктив з 5-кратним зумом тепер оснащені світлосильними лінзами – f/1.4 та f/2.9 відповідно. Це дозволить сенсорам вловлювати більше світла, що критично важливо для якості нічних знімків.

Програмна частина зосереджена на штучному інтелекті. У галереї з'явилося редагування фото за допомогою природної мови, а помічник Google Gemini тепер може самостійно виконувати складні завдання, наприклад, викликати таксі Uber у фоновому режимі.

Додалися й корисні дрібниці: підказки в клавіатурі Now Nudge, розпізнавання телефонних шахраїв та оновлений Bixby, який краще розуміє людську мову при пошуку налаштувань у меню.

Серцем усіх моделей S26 Ultra став спеціально оптимізований чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Попри дефіцит компонентів та інфляцію, Samsung зберегла стартову ціну на рівні 1299 доларів за версію з 256 ГБ пам'яті та 12 ГБ оперативної пам'яті.