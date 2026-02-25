Больше никто не будет подглядывать: Samsung представила умный дисплей в Galaxy S26 Ultra

Компания Samsung официально представила линейку смартфонов Galaxy S26, где главной звездой стал флагман S26 Ultra. Одним из инновационных нововведений стал экран Privacy Display, способный мгновенно скрывать содержимое от посторонних глаз.

Кроме защиты приватности, новинка получила обновленный дизайн без острых углов, мощный процессор Snapdragon 8 Elite и продвинутые инструменты искусственного интеллекта для повседневных задач, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также 5 самых популярных смартфонов февраля 2026 года – выбор пользователей

Как работает Приватный дисплей нового флагмана?

Технология Privacy Display в Galaxy S26 Ultra не стала настоящей неожиданностью, ведь утечки о ней появлялись раньше. Это не обычная защитная пленка, а полноценное аппаратное решение. Дисплей имеет два набора пикселей: одни направляют свет прямо на пользователя, другие – в стороны.



Samsung анонсировала Privacy Display / Скриншот 24 Канала

Когда вы активируете режим приватности, "боковые" пиксели выключаются. Для владельца экран выглядит почти как обычно, а вот для человека, стоящего рядом, изображение становится очень тусклым и нечитабельным из-за резкого снижения контрастности.

Galaxy S26 Ultra Privacy Display / Фото The Verge

Samsung добавила множество вариантов персонализации этой функции. Пользователь может настроить систему так, чтобы защита включалась только при появлении уведомлений в верхней части экрана, при вводе PIN-кода или в конкретных приложениях.

Благодаря интеграции со "Сценариями", Privacy Display может автоматически выключаться, когда вы приходите домой, и активироваться на улице. Важно, что эффект работает одинаково эффективно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении устройства.

Какие другие изменения получил Galaxy S26 Ultra?

Внешне Galaxy S26 Ultra заметно изменился, окончательно отказавшись от наследия линейки Note. Корпус стал тоньше (7,9 мм против 8,2 мм у предшественника) и легче – 214 граммов вместо 218. Такого результата достигли в частности благодаря возвращению к использованию алюминия вместо титана. Углы смартфона теперь имеют такое же закругление, как у базовых моделей S26 и S26+, что делает дизайн всей серии единым.



Samsung Galaxy S26 Ultra / Фото The Verge

Камеры также получили аппаратный апгрейд. Основной модуль на 200 Мп и 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным зумом теперь оснащены светосильными линзами – f/1.4 и f/2.9 соответственно. Это позволит сенсорам улавливать больше света, что критически важно для качества ночных снимков.

Программная часть сосредоточена на искусственном интеллекте. В галерее появилось редактирование фото с помощью естественного языка, а помощник Google Gemini теперь может самостоятельно выполнять сложные задачи, например, вызвать такси Uber в фоновом режиме.

Добавились и полезные мелочи: подсказки в клавиатуре Now Nudge, распознавание телефонных мошенников и обновленный Bixby, который лучше понимает человеческую речь при поиске настроек в меню.

Сердцем всех моделей S26 Ultra стал специально оптимизированный чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Несмотря на дефицит компонентов и инфляцию, Samsung сохранила стартовую цену на уровне 1299 долларов за версию с 256 ГБ памяти и 12 ГБ оперативной памяти.