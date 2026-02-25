Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro Max: що обрати у 2026 році

Samsung представила Galaxy S26 Ultra на заході Unpacked, і він одразу вступив у пряму конкуренцію з iPhone 17 Pro Max. Обидва смартфони – преміальні моделі з великими дисплеями, потужними процесорами та просунутими камерами, але підходи компаній до деталей і функцій суттєво різняться.

Редакція 24 Каналу порівняла характеристики та особливості обидвох флагманів, щоб ви могли зробити зважений вибір.

Що насправді відрізняє ці два флагмани?

Після презентації Samsung Galaxy S26 Ultra стало зрозуміло: компанія зробила ставку не лише на залізо, а й на комфорт у повсякденному користуванні. Його головний конкурент – Apple iPhone 17 Pro Max – традиційно бере оптимізацією, екосистемою та стабільністю.

Дисплей і корпус

Обидва смартфони мають великі 6,9-дюймові екрани з адаптивною частотою оновлення 120 Гц. Samsung Galaxy S26 Ultra оснащений AMOLED-матрицею з роздільною здатністю 3120×1440 пікселів. Поверх неї – захисне скло Corning Gorilla Armor 2, яке зменшує відблиски. Але головна новинка – функція Privacy Display.

Samsung реалізувала її на рівні пікселів: частина випромінює світло під широким кутом, інша – вузько, прямо перед користувачем. У режимі приватності вузькі пікселі працюють під кутом 90 градусів, обмежуючи огляд збоку. Людина поруч просто не зможе прочитати текст на екрані.

Доступні два режими:

Partial Screen Privacy

Maximum Privacy Protection (з додатковим зниженням яскравості)

Функцію можна прив’язати до конкретних застосунків або часу доби через Routines.

У Apple iPhone 17 Pro Max подібного механізму немає. Компанія використала Ceramic Shield 2 зі зменшеними відблисками, але системного захисту приватності дисплея тут не передбачено.

За габаритами смартфони близькі, проте Galaxy S26 Ultra тонший і легший: 7,9 мм і 214 г проти 8,5 мм і 233 г в iPhone. Обидва мають захист IP68.

Кольори Samsung: Cobalt Violet, White, Black, Sky Blue (а також Pink Gold і Silver Shadow онлайн).

Apple пропонує Cosmic Orange, Deep Blue і Silver.

Додаткові елементи керування теж різні: Samsung комплектує пристрій S Pen, а Apple – кнопками Camera Control та Action.

Продуктивність, пам'ять і автономність

Galaxy S26 Ultra працює на Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з до 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 1 ТБ. Samsung переробила систему охолодження з новою випарною камерою для стабільнішої роботи під навантаженням – це особливо важливо для ігор і довгих AI-завдань.

iPhone 17 Pro Max отримав чип A19 Pro з новими нейронними прискорювачами для обробки завдань штучного інтелекту. Варіанти пам’яті – 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ.

Samsung оновила помічника Bixby – тепер він краще працює з контекстом. Наприклад, якщо поскаржитися на втому очей, система запропонує активувати Eye Comfort Shield. Асистент працює разом із Gemini, який зможе бронювати поїздки Uber (але без автоматичної оплати).

Apple, своєю чергою, готує оновлену Siri, але якими будуть зміни – наразі невідомо.

Щодо батареї:

Galaxy S26 Ultra – 5000 мАг , зарядка 60 Вт

, зарядка 60 Вт iPhone 17 Pro Max – 5088 мАг, заряджається до 69% при використанні адаптера 40 Вт.

У тестах автономності iPhone 17 Pro Max очолив рейтинг серед 35 моделей, протестованих у 2025 році.

Камери

Samsung зберіг чотири модулі:

200 Мп (f/1.4) основна камера

50 Мп (f/2.9) телефото 5X

10 Мп (f/2.4) телефото 3X

50 Мп (f/1.9) ультраширококутна

Фронтальна камера – 12 Мп із кутом огляду 85°. Завдяки більшій діафрагмі двох сенсорів компанія обіцяє кращу зйомку вночі.

Apple використовує три 48-мегапіксельні камери:

стандартну

ультраширококутну

4X телефотокамеру

Телемодуль дозволяє знімати стабілізоване відео з 8-кратним зумом.

Найбільш помітна зміна в iPhone – нова квадратна фронтальна камера поруч із Dynamic Island. Вона може автоматично змінювати орієнтацію кадру (вертикально або горизонтально) без повороту смартфона.

Samsung заявляє про вдосконалений AI ISP для покращення селфі, але реальне порівняння покаже лише повноцінне тестування.

Ціни

Galaxy S26 Ultra – від 1300 доларів.

iPhone 17 Pro Max – від 1199 доларів.

Обидва пристрої належать до найкращих смартфонів ринку, але підходять для різних сценаріїв використання. Samsung робить ставку на функціональність і гнучкість, Apple – на стабільність, відео та автономність.

Порівняльні технічні характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra та Apple iPhone 17 Pro Max