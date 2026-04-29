Galaxy S27 може змінити дизайн камер уперше за роки

Samsung може нарешті змінити звичний дизайн своїх флагманів. За чутками, серія Galaxy S27 отримає нове розташування камер, що пов’язано не лише з виглядом, а й із підтримкою нових технологій заряджання.

Компанія Samsung вже кілька років дотримується майже однакового дизайну своїх флагманських смартфонів, обмежуючись лише незначними змінами. Зокрема, розташування камер у верхньому лівому куті залишалося незмінним у кількох поколіннях. Про це пише Digitaltrends.

Чому Samsung може змінити дизайн камер?

Однак нові витоки вказують на те, що серія Galaxy S27 може відійти від цієї схеми. Йдеться про зміну розміщення основного модуля камер, і це рішення має не лише естетичні причини.

За попередніми даними, зміни пов’язані з бажанням додати підтримку магнітної бездротової зарядки стандарту Qi2. Поточне розташування камер заважає коректному розміщенню магнітних елементів, необхідних для роботи таких аксесуарів. Через це користувачам доводиться використовувати спеціальні чохли для сумісності.

Якщо Samsung інтегрує магнітну зарядку безпосередньо у смартфон, це дозволить використовувати аксесуари без додаткових рішень. Для цього компанії доведеться змінити конструкцію задньої панелі та розміщення камер.

Як пише 9to5google, таке оновлення може стати одним із найбільших у лінійці Galaxy S за останні роки. Крім технічних переваг, воно також освіжить зовнішній вигляд смартфонів і може задати новий стандарт дизайну для майбутніх моделей.

Втім, наразі це лише витік, і остаточне рішення ще не підтверджене. За інформацією джерел, реалізацію можуть відкласти через зростання витрат. У такому разі зміни можуть з’явитися не в Galaxy S27, а вже в наступному поколінні.