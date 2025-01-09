Екранна клавіатура Gboard здійснить мрію мільйонів користувачів, додавши цю нову кнопку

Хоча на ринку існує багато додатків екранної клавіатури, найпопулярнішою є Gboard, котра постачається за замовчуванням у більшості смартфонів на Android. Кожен, хто нею користувався, добре знає, якої функції їй завжди не вистачало.

Стражданням нарешті кінець

Нову функцію вперше помітили аж у липні 2023 року. Чому компанії знадобилося стільки часу на тестування, неясно, але джерела повідомляють, що очікування нарешті добігає кінця. Gboard починає розгортати кнопку скасування останніх дій, аналог Ctrl + Z на Windows, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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У кожного, мабуть, була ситуація, коли ви випадково чи навіть навмисно видалили якийсь шматок написаного тексту, але потім передумали й хочете його повернути. Але досі це неможливо було зробити, оскільки клавіатура Gboard просто не має відповідної функції. Ви мусили заново писати все, що щойно стерли.

Згідно зі звітом джерела, яке вже отримало доступ до тестової збірки, нова кнопка з'явиться у вигляді ярлика для рядка пропозицій швидшого доступу (стрічка кнопок над клавіатурою). Крім того, з'явиться також і кнопка "Повторити", якщо ви випадково скасували занадто багато дій.



Кнопка скасування у Gboard / Скриншот 9to5Google/Відредаговано 24 Каналом



Кнопка скасування у Gboard / Скриншот 9to5Google/Відредаговано 24 Каналом

Функція дозволяє скасувати дію навіть тоді, коли ви згорнули клавіатуру, а потім знову її викликали. Але якщо ви виходите з програми, пам'ять скидається.

Оновлення з'явиться у версії 14.9.06.x Gboard, яка наразі знаходиться у стадії бета-тестування. Але дата випуску для всіх поки не повідомляється.