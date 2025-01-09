Страданиям конец

Новую функцию впервые заметили аж в июле 2023 года. Почему компании понадобилось столько времени на тестирование, неясно, но источники сообщают, что ожидание наконец подходит к концу. Gboard начинает разворачивать кнопку отмены последних действий, аналог Ctrl + Z на Windows, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

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У каждого, наверное, была ситуация, когда вы случайно или даже намеренно удалили какой-то кусок написанного текста, но потом передумали и хотите его вернуть. Но до сих пор это невозможно было сделать, поскольку клавиатура Gboard просто не имеет соответствующей функции. Вы должны были заново писать все, что только что стерли.

Согласно отчету источника, который уже получил доступ к тестовой сборке, новая кнопка появится в виде ярлыка для строки предложений быстрого доступа (лента кнопок над клавиатурой). Кроме того, появится также и кнопка "Повторить", если вы случайно отменили слишком много действий.



Кнопка отмены в Gboard / Скриншот 9to5Google / Отредактировано 24 Каналом



Кнопка отмены в Gboard / Скриншот 9to5Google/Отредактировано 24 Каналом

Функция позволяет отменить действие даже тогда, когда вы свернули клавиатуру, а затем снова ее вызвали. Но если вы выходите из приложения, память сбрасывается.

Обновление появится в версии 14.9.06.x Gboard, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования. Но дата выпуска для всех пока не сообщается.