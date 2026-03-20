Google тестує застосунок Gemini для комп'ютерів, щоб конкурувати з ChatGPT та Claude

Користувачі комп'ютерів досі змушені використовувати штучний інтелект від Google лише через вікно браузера, тоді як конкуренти, такі як ChatGPT та Claude, мають для цього окремі застосунки, які можна встановити у Windows і MacOS. Проте останні чутки свідчать, що це скоро зміниться. Принаймні для однієї з операційних систем.

Де Gemini з'явиться першим?

Згідно з останніми даними, компанія Google розпочала закрите тестування спеціалізованого застосунку Gemini для операційної системи macOS. До цього етапу таємно залучили обмежену кількість користувачів, які отримали персональні запрошення для перевірки ранньої версії продукту. Наразі програма містить лише базовий набір критично важливих функцій, проте розробники планують суттєво розширити її можливості до моменту офіційного релізу, пише AndroidAuthority.

Дивіться також Google запускає Gemini у Chrome для нових країн і додає українську мову

Головною особливістю нової розробки є інструмент під назвою Desktop Intelligence. Ця технологія дозволить штучному інтелекту буквально бачити те, що відбувається на екрані користувача. Коли ця функція активована, Gemini зможе аналізувати контекст відкритих вікон та програм, витягуючи з них інформацію для надання точних і персоналізованих відповідей. Такий підхід робить взаємодію з ШІ набагато ефективнішою, оскільки він отримує безпосередній доступ до робочого середовища в режимі реального часу.

Окрім аналізу вмісту екрана, новий Gemini для Mac зможе створювати різноманітний мультимедійний контент. Користувачі зможуть генерувати зображення, відео, таблиці, графіки та навіть музику, використовуючи передові моделі від Google, такі як Nano Banana, Veo та Lyria.

Програма також зберігатиме історію попередніх діалогів та матиме доступ до актуальних результатів пошуку в інтернеті, що забезпечить цілісність досвіду використання на різних пристроях.

Зовнішній вигляд інтерфейсу на даному етапі нагадує версії застосунку для iPhone та iPad, що дозволяє зберегти впізнаваність бренду та спростити навігацію, пише Bloomberg.

Відставання від конкурентів та союз із Apple

Цей крок Google є стратегічно важливим у контексті конкуренції з іншими гравцями ринку. Такі компанії, як OpenAI та Anthropic, уже мають власні нативні застосунки для комп'ютерів, що робить ChatGPT та Claude привабливішими через їхню зручність і швидкість роботи. Наявність лише вебверсії Gemini була суттєвим недоліком, який Google тепер намагається швидко усунути.

Цікавим нюансом є те, що майбутні версії операційних систем macOS 27 та iOS 27 передбачають глибшу інтеграцію з продуктами Google, нагадує MacRumors. Apple планує оновити свого голосового помічника Siri, який зможе використовувати моделі Gemini як допоміжний інтелект для складних запитів. Це створює незвичну ситуацію, де Google одночасно є і партнером Apple, і прямим конкурентом, пропонуючи власний повноцінний застосунок поруч із вбудованими рішеннями системи.

Коли чекати й чи буде для Windows

Точна дата виходу фінальної версії Gemini для Mac поки що не розголошується, але сам факт активного тестування свідчить про наближення релізу. Google закликає тестувальників надавати відгуки щодо роботи з математичними питаннями, аналізом даних та ефективності генеративних інструментів, щоб максимально оптимізувати програму для повсякденних завдань користувачів.

Що стосується версії для Windows, то жодних чуток з цього приводу джерела не надають. Однак можна очікувати, що компанія не буде обмежуватися лише однією операційною системою, ігноруючи мільярди користувачів іншої.