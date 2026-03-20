Где Gemini появится первым?

Согласно последним данным, компания Google начала закрытое тестирование специализированного приложения Gemini для операционной системы macOS. К этому этапу тайно привлекли ограниченное количество пользователей, которые получили персональные приглашения для проверки ранней версии продукта. Сейчас программа содержит только базовый набор критически важных функций, однако разработчики планируют существенно расширить ее возможности до момента официального релиза, пишет AndroidAuthority.

Главной особенностью новой разработки является инструмент под названием Desktop Intelligence. Эта технология позволит искусственному интеллекту буквально видеть то, что происходит на экране пользователя. Когда эта функция активирована, Gemini сможет анализировать контекст открытых окон и программ, извлекая из них информацию для предоставления точных и персонализированных ответов. Такой подход делает взаимодействие с ИИ гораздо более эффективным, поскольку он получает непосредственный доступ к рабочей среде в режиме реального времени.

Помимо анализа содержимого экрана, новый Gemini для Mac сможет создавать разнообразный мультимедийный контент. Пользователи смогут генерировать изображения, видео, таблицы, графики и даже музыку, используя передовые модели от Google, такие как Nano Banana, Veo и Lyria.

Программа также будет сохранять историю предыдущих диалогов и иметь доступ к актуальным результатам поиска в интернете, что обеспечит целостность опыта использования на различных устройствах.

Внешний вид интерфейса на данном этапе напоминает версии приложения для iPhone и iPad, что позволяет сохранить узнаваемость бренда и упростить навигацию, пишет Bloomberg.

Отставание от конкурентов и союз с Apple

Этот шаг Google является стратегически важным в контексте конкуренции с другими игроками рынка. Такие компании, как OpenAI и Anthropic, уже имеют собственные нативные приложения для компьютеров, что делает ChatGPT и Claude более привлекательными из-за их удобства и скорости работы. Наличие только веб-версии Gemini было существенным недостатком, который Google теперь пытается быстро устранить.

Интересным нюансом является то, что будущие версии операционных систем macOS 27 и iOS 27 предусматривают более глубокую интеграцию с продуктами Google, напоминает MacRumors. Apple планирует обновить своего голосового помощника Siri, который сможет использовать модели Gemini как вспомогательный интеллект для сложных запросов. Это создает необычную ситуацию, где Google одновременно является и партнером Apple, и прямым конкурентом, предлагая собственное полноценное приложение рядом со встроенными решениями системы.

Когда ждать и будет ли для Windows

Точная дата выхода финальной версии Gemini для Mac пока не разглашается, но сам факт активного тестирования свидетельствует о приближении релиза. Google призывает тестировщиков предоставлять отзывы по работе с математическими вопросами, анализом данных и эффективности генеративных инструментов, чтобы максимально оптимизировать программу для повседневных задач пользователей.

Что касается версии для Windows, то никаких слухов по этому поводу источники не предоставляют. Однако можно ожидать, что компания не будет ограничиваться только одной операционной системой, игнорируя миллиарды пользователей другой.