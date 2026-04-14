У Gemini з’явилися "живі" візуалізації прямо в чаті

Google розширює можливості свого AI-сервісу Gemini, додаючи інтерактивні візуалізації. Тепер замість статичних зображень користувачі можуть отримувати динамічні моделі, які допомагають краще зрозуміти різні процеси та явища.

Компанія Google запустила нову функцію для свого AI-інструмента Gemini, яка дозволяє створювати інтерактивні зображення безпосередньо в чаті. Раніше сервіс уже вмів генерувати картинки завдяки моделі Nano Banana, але тепер користувачі можуть отримувати значно більш інформативні візуалізації. Про це пише Cnet.

Що змінюють інтерактивні візуалізації в Gemini?

Нова функція активується, коли звичайного зображення недостатньо для пояснення. У таких випадках Gemini пропонує кнопку "show me the visualization", після натискання якої створюється інтерактивна модель. Для цього достатньо сформулювати запит на кшталт "покажи" або "допоможи візуалізувати".

На практиці такі візуалізації виглядають як міні-симуляції. Наприклад, при запиті про орбіту Місяця можна отримати модель із повзунком, що змінює швидкість руху, а також інші налаштування для перегляду. Аналогічно працює і з технічними темами – у випадку з автомобільним двигуном можна запускати або зупиняти анімацію, а також вручну переглядати кожен етап роботи механізму.

Як пише Mindstudio, схожу функцію раніше представила компанія Anthropic для свого AI-помічника Claude. Втім, між рішеннями є різниця: у Gemini наразі немає можливості зберігати створені візуалізації, тоді як у Claude така опція вже доступна.

Нова функція поступово стає доступною користувачам по всьому світу. Водночас вона має обмеження: інтерактивні візуалізації працюють лише з Pro-моделлю Gemini і поки що недоступні для акаунтів Education та Workspace.

У Google наразі не прокоментували деталі розвитку цієї функції, тому залишається відкритим питання, як саме вона еволюціонуватиме в майбутньому.