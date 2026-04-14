Компания Google запустила новую функцию для своего AI-инструмента Gemini, которая позволяет создавать интерактивные изображения непосредственно в чате. Ранее сервис уже умел генерировать картинки благодаря модели Nano Banana, но теперь пользователи могут получать значительно более информативные визуализации. Об этом пишет Cnet.

Что меняют интерактивные визуализации в Gemini?

Новая функция активируется, когда обычного изображения недостаточно для объяснения. В таких случаях Gemini предлагает кнопку "show me the visualization", после нажатия которой создается интерактивная модель. Для этого достаточно сформулировать запрос вроде "покажи" или "помоги визуализировать".

На практике такие визуализации выглядят как мини-симуляции. Например, при запросе об орбите Луны можно получить модель с ползунком, изменяющим скорость движения, а также другие настройки для просмотра. Аналогично работает и с техническими темами – в случае с автомобильным двигателем можно запускать или останавливать анимацию, а также вручную просматривать каждый этап работы механизма.

Как пишет Mindstudio, похожую функцию ранее представила компания Anthropic для своего AI-помощника Claude. Впрочем, между решениями есть разница: у Gemini пока нет возможности сохранять созданные визуализации, тогда как в Claude такая опция уже доступна.

Новая функция постепенно становится доступной пользователям по всему миру. В то же время она имеет ограничения: интерактивные визуализации работают только с Pro-моделью Gemini и пока недоступны для аккаунтов Education и Workspace.

В Google пока не прокомментировали детали развития этой функции, поэтому остается открытым вопрос, как именно она будет эволюционировать в будущем.