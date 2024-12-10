OpenAI випустила відеогенератор Sora, але доступний він не всім

Інструмент для створення відео за допомогою штучного інтелекту від OpenAI нарешті доступний офіційно. Нещодавно група тестувальників злила алгоритм у мережу, щоб помститися компанії за те, що вона нібито недостатньо цінує їхню роботу. Тож важко сказати, чи цей реліз став спробою припинити несанкціонований доступ, чи розробники все саме так і планували з самого початку. Ось головне, що треба знати.

Sora робить більше, ніж створює відео за командою

Генеративна модель Sora була анонсована ще в лютому, але спочатку вона була доступна лише для обраних тестувальників, серед яких були дослідники, митці та інші зацікавлені користувачі. Тепер вона стала загальнодоступною. Що ж таке Sora? Це нейромережа, яка створює відео на основі введеного вами текстового опису. Вона працює аналогічно до будь-якого чат-бота чи генератора зображення, але на виході ви отримуєте ролик, а не текст чи картинку. Хоча це основна функція нового сервісу, вміє він набагато більше, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також Генератор відео Sora від OpenAI злили в мережу заради помсти

Версія сервісу, яку запустили вчора, називається Sora Turbo. Вона може створювати кліпи тривалістю від 5 до 20 секунд у різних співвідношеннях сторін і роздільній здатності. Ось на що ще здатна Sora, за даними сайту OpenAI:

Ремікс . Замініть, видаліть або переосмисліть елементи вашого відео за допомогою Remix (наприклад, видаліть з кадру будинок, а замість нього додайте ліс).

. Замініть, видаліть або переосмисліть елементи вашого відео за допомогою Remix (наприклад, видаліть з кадру будинок, а замість нього додайте ліс). Повторний монтаж . Знайдіть та ізолюйте найкращі кадри, розширивши їх в будь-якому напрямку, щоб збільшити цю конкретну сцену.

. Знайдіть та ізолюйте найкращі кадри, розширивши їх в будь-якому напрямку, щоб збільшити цю конкретну сцену. Розкадрування . Організовуйте та редагуйте унікальну послідовність ваших відео на персональній часовій шкалі.

. Організовуйте та редагуйте унікальну послідовність ваших відео на персональній часовій шкалі. Цикл . Обрізайте та створюйте безперервні повторювані відео за допомогою функції Loop.

. Обрізайте та створюйте безперервні повторювані відео за допомогою функції Loop. Змішування . Об'єднайте два відео в один безшовний кліп.

. Об'єднайте два відео в один безшовний кліп. Пресети стилів. Створюйте та діліться стилями за допомогою збережених пресетів (послідовностей налаштувань, які можна застосувати одним натисканням кнопки).

Як видно з наведеного вище списку, Sora може бути цікавим інструментом для користувачів-початківців для створення оригінальних відео. Але найбільшою його перевагою, принаймні наразі, може бути те, як він може допомогти в процесі редагування відео для ютуберів та інших відеомейкерів.

Хто може використовувати Sora та її поточні обмеження

Sora, на відміну від ChatGPT, не доступна для безплатних користувачів. Натомість вона вимагає підписки. Ви можете використовувати Sora з підпискою на ChatGPT Plus за 20 доларів на місяць або зі щойно випущеною опцією ChatGPT Pro за 200 доларів на місяць.

Для створення відео за допомогою Sora потрібні внутрішні кредити (credits), кількість яких залежить від роздільної здатності та тривалості. Плани ChatGPT Plus і Pro надають від 1 000 до 10 000 кредитів, які обнуляються щомісяця опівночі без можливості перенесення невикористаних на новий період. Відео з роздільною здатністю 480p, створені за допомогою Sora, коштують від 20 до 150 кредитів, залежно від тривалості, 720p — від 30 до 540 кредитів, а 1080p — від 100 до 2 000 кредитів.



Вартість створення відео за допомогою Sora / Скриншот Tibor Blaho

Якщо ви використовуєте Re-Cut, Remix, Blend або Loop для створення вмісту, який виходить за межі 5-секундних кроків, витрачаються додаткові кредити.

Ось ліміти для кожного з типів підписок компанії:

ChatGPT Plus:

До 50 відео (1 000 кредитів).

Роздільна здатність не вище 720p.

Тривалість до 5 секунд одного відео.

Відео матимуть водяний знак, який буде додано до всіх результатів Sora.

ChatGPT Pro:

До 500 відео (10 000 кредитів).

Можна вибрати роздільну здатність до 1080p.

Компанія також вказує необмежену кількість "розслаблених відео" (relaxed videos). Це так званий спокійний режим, що дає змогу ставити відео в чергу на завершення, коли трафік на сайті низький. Розслаблений режим вмикається, коли на вашому акаунті ChatGPT Pro закінчуються кредити. Для створення відео в цьому режимі не потрібні кредити. Загалом, для створення спокійних відео знадобиться більше часу, ніж для пріоритетних.

Тривалість 20 секунд.

5 одночасних генерувань.

Завантаження без водяного знаку.

Ця рання версія Sora припускатиметься помилок — вона не ідеальна, але вона вже на тому етапі, коли ми думаємо, що вона буде справді корисною для розширення творчих здібностей людини,

– каже Вілл Піблз, член технічного персоналу OpenAI та керівник дослідження.

За словами відеоблогера Маркеса Браунлі, який отримав ранню попередню версію Sora, система може створювати кілька варіантів відеокліпів на основі текстової підказки або зображення, з яких ви потім обираєте той, який вам сподобався найбільше. Інтерфейс розкадрування дозволяє користувачам створювати послідовності відео. Інструмент "Blend" бере два відео і створює нове, яке зберігає елементи обох.



Інтерфейс Sora / Скриншот 9to5Mac

Однак, станом на вечір понеділка Sora мала серйозні проблеми з пропускною спроможністю. Навіть зараз, якщо зайти на сайт сервісу, можна побачити повідомлення, що створення облікових записів наразі недоступне через занадто велику активність користувачів.

За замовчуванням OpenAI тренується на нових відео Sora, які ви згенеруєте, але цю опцію можна вимкнути. Для цього натисніть на іконку профілю у верхньому правому куті домашньої сторінки Sora, виберіть "Налаштування" – "Керування даними" і вимкніть опцію "Покращувати модель для всіх".

Де доступна Sora

Генеративна модель наразі не доступна в ЄС та у Великій Британії. На нещодавно опублікованій сторінці довідки на сайті OpenAI, де перераховані підтримувані території та пристрої, цих регіонів немає.

На сторінці OpenAI зазначає, що доступ до Sora за межами перерахованих регіонів може призвести до блокування або призупинення дії всього облікового запису.

Ми зробимо все можливе, щоб запустити Sora [в Європі], але поки що ми не можемо назвати точні терміни,

– сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман під час презентації.

Імовірно, це пов'язано з місцевими правилами конфіденційності, які раніше також призводили до затримки випуску ChatGPT. Цього літа, коли компанія почала розгортати для ChatGPT розширений голосовий режим (Advanced Voice Mode), функцію розмовної мови, схожої на людську, користувачі з ЄС також залишилися за бортом перших хвиль.

Дивіться презентацію генеративної моделі Sora: відео