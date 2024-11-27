Що сталося

У вівторок група викривачів, яка називає себе "Sora PR Puppets", опублікувала ще незавершений проєкт на платформі для розробки штучного інтелекту Hugging Face. Імовірно, це збірка з системи раннього доступу, в яку залучили обмежене коло тестувальників. Журналісти припускають, що було створено компіляцію коду, яка в результаті дозволяє користувачам генерувати відео за допомогою Sora, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Протягом певного часу будь-який користувач міг створювати 10-секундні відео з роздільною здатністю до 1080p, ввівши короткий текстовий опис. Коли журналісти видання TechCrunch спробували, черга була досить довгою, тож у них, судячи з усього, нічого не вийшло. Однак видання знайшло кілька зразків, завантажених у соцмережу X, де користувачі показували свої результати. Деякі з них є вельми переконливими, що свідчить про чималий успіх компанії. Попри це, багато відео все ще видають роботу штучного інтелекту.

Один із роликів, згенерованих за допомогою злитої моделі: відео

Згідно з кодом, який виявили користувачі X, витік Sora, схоже, є швидшим, "турбо" варіантом. Код також свідчить про наявність елементів керування стилями та обмежені можливості кастомізації. OpenAI тренувала Sora на мільйонах годин високоякісних кліпів різних стилів і тематик, щоб покращити якість результатів.

Згодом збірка перестала працювати взагалі. Ймовірно, OpenAI або Hugging Face відкликали доступ. Викривачі кажуть, що через три години OpenAI тимчасово закрила ранній доступ до Sora для всіх тестувальників.

Причини

То чому ж це взагалі зробили? PR Puppets стверджують, що OpenAI чинить тиск на ранніх тестувальників Sora. Компанія намагається "розкрутити позитивний наратив навколо Sora", але не хоче "справедливо винагородити їх за їхню роботу", пише TechCrunch.

Сотні митців надають неоплачувану допомогу в тестуванні помилок, зворотному зв'язку та експериментальній роботі для програми [раннього доступу до Sora] компанії вартістю 150 мільярдів доларів. Ця програма раннього доступу, схоже, менше стосується творчого самовираження і критики, а більше – піару й реклами,

– пишуть викривачі.

Спочатку група не ідентифікувала своїх учасників, але згодом було розкрито одне ім'я – Марібет Рау, яка до квітня працювала в Google DeepMind. Наразі неясно, з якими наслідками вона та її спільники можуть зіткнутися.

PR Puppets також заявили, що OpenAI вводить в оману щодо можливостей Sora, тримаючи користувачів раннього доступу на короткому повідку. За їхніми словами, кожен результат роботи Sora має бути схвалений OpenAI, перш ніж він буде оприлюднений. Це унеможливлює демонстрацію справжніх результатів роботи генератора, а показує лише найкращі досягнення. Крім того, лише кілька авторів у програмі могли бути відібрані для показу їхніх робіт, створених за допомогою Sora.

"Ми не проти використання технології штучного інтелекту як інструменту для мистецтва. Якби ми були проти, нас, мабуть, не запросили б до цієї програми. З чим ми не згодні, так це з тим, як була розгорнута ця програма для художників і як формується інструмент напередодні можливого публічного релізу. Ми ділимося цим зі світом у надії, що OpenAI стане більш відкритою, більш дружньою до художників і буде підтримувати мистецтво, не обмежуючись піар-ходами", – написали викривачі.

Ще чотири приклади, згенеровані за допомогою злитої моделі: відео

Що кажуть в OpenAI

У своїй заяві представник OpenAI повідомив, що Sora все ще лишається в "дослідницькій версії", і що компанія "працює над тим, щоб збалансувати творчість з надійними заходами безпеки для більш широкого використання".

Сотні художників у нашій альфа-версії формують розвиток Sora, допомагаючи визначати пріоритети нових функцій і засобів захисту. Участь є добровільною, без зобов'язань надавати відгуки або використовувати інструмент. Ми раді запропонувати цим художникам безкоштовний доступ і будемо продовжувати підтримувати їх за допомогою грантів, заходів та інших програм. Ми віримо, що штучний інтелект може бути потужним творчим інструментом, і прагнемо зробити Sora корисним і безпечним,

– сказав представник компанії.

В OpenAI також кажуть, що художники "не мають жодних зобов'язань" перед компанією, крім "відповідального" використання Sora та утримання від розголошення конфіденційної інформації, поки вона перебуває на стадії розробки. Однак вони не уточнили, що означає "відповідальне" використання, а також не сказали, які саме дані OpenAI вважає конфіденційними.

Один із найкращих прикладів, згенерованих за допомогою злитої моделі: відео

Один із роликів, згенерованих за допомогою злитої моделі: відео

Один із роликів, згенерованих за допомогою злитої моделі: відео