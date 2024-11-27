Что произошло

Во вторник группа разоблачителей, называющая себя "Sora PR Puppets", опубликовала еще незавершенный проект на платформе для разработки искусственного интеллекта Hugging Face. Предположительно, это сборка из системы раннего доступа, в которую привлекли ограниченный круг тестировщиков. Журналисты предполагают, что было создано компиляцию кода, которая в результате позволяет пользователям генерировать видео с помощью Sora, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Великобритания создаст исследовательскую лабораторию для противостояния России в сфере ИИ

В течение определенного времени любой пользователь мог создавать 10-секундные видео с разрешением до 1080p, введя короткое текстовое описание. Когда журналисты издания TechCrunch попробовали, очередь была довольно длинной, поэтому у них, судя по всему, ничего не получилось. Однако издание нашло несколько образцов, загруженных в соцсеть X, где пользователи показывали свои результаты. Некоторые из них являются весьма убедительными, что свидетельствует о немалом успехе компании. Несмотря на это, многие видео все еще выдают работу искусственного интеллекта.

Один из роликов, сгенерированных с помощью слитной модели: видео

Согласно коду, который обнаружили пользователи X, утечка Sora, похоже, является более быстрым, "турбо" вариантом. Код также свидетельствует о наличии элементов управления стилями и ограниченных возможностях кастомизации. OpenAI тренировала Sora на миллионах часов высококачественных клипов различных стилей и тематик, чтобы улучшить качество результатов.

Впоследствии сборка перестала работать вообще. Вероятно, OpenAI или Hugging Face отозвали доступ. Разоблачители говорят, что через три часа OpenAI временно закрыла ранний доступ к Sora для всех тестировщиков.

Причины

Так почему же это вообще сделали? PR Puppets утверждают, что OpenAI оказывает давление на ранних тестировщиков Sora. Компания пытается "раскрутить положительный нарратив вокруг Sora", но не хочет "справедливо вознаградить их за их работу", пишет TechCrunch.

Сотни художников оказывают неоплачиваемую помощь в тестировании ошибок, обратной связи и экспериментальной работе для программы [раннего доступа к Sora] компании стоимостью 150 миллиардов долларов. Эта программа раннего доступа, похоже, меньше касается творческого самовыражения и критики, а больше – пиара и рекламы,

– пишут разоблачители.

Сначала группа не идентифицировала своих участников, но впоследствии было раскрыто одно имя – Марибет Рау, которая до апреля работала в Google DeepMind. Пока неясно, с какими последствиями она и ее сообщники могут столкнуться.

PR Puppets также заявили, что OpenAI вводит в заблуждение относительно возможностей Sora, держа пользователей раннего доступа на коротком поводке. По их словам, каждый результат работы Sora должен быть одобрен OpenAI, прежде чем он будет обнародован. Это делает невозможным демонстрацию настоящих результатов работы генератора, а показывает только лучшие достижения. Кроме того, только несколько авторов в программе могли быть отобраны для показа их работ, созданных с помощью Sora.

"Мы не против использования технологии искусственного интеллекта как инструмента для искусства. Если бы мы были против, нас, видимо, не пригласили бы в эту программу. С чем мы не согласны, так это с тем, как была развернута эта программа для художников и как формируется инструмент в преддверии возможного публичного релиза. Мы делимся этим с миром в надежде, что OpenAI станет более открытой, более дружественной к художникам и будет поддерживать искусство, не ограничиваясь пиар-ходами", – написали обличители.

Еще четыре примера, сгенерированные с помощью слитной модели: видео

Что говорят в OpenAI

В своем заявлении представитель OpenAI сообщил, что Sora все еще остается в "исследовательской версии", и что компания "работает над тем, чтобы сбалансировать творчество с надежными мерами безопасности для более широкого использования".

Сотни художников в нашей альфа-версии формируют развитие Sora, помогая определять приоритеты новых функций и средств защиты. Участие является добровольным, без обязательств предоставлять отзывы или использовать инструмент. Мы рады предложить этим художникам бесплатный доступ и будем продолжать поддерживать их с помощью грантов, мероприятий и других программ. Мы верим, что искусственный интеллект может быть мощным творческим инструментом, и стремимся сделать Sora полезным и безопасным,

– сказал представитель компании.

В OpenAI также говорят, что художники "не имеют никаких обязательств" перед компанией, кроме "ответственного" использования Sora и воздержания от разглашения конфиденциальной информации, пока она находится на стадии разработки. Однако они не уточнили, что означает "ответственное" использование, а также не сказали, какие именно данные OpenAI считает конфиденциальными.

Один из лучших примеров, сгенерированных с помощью слитной модели: видео

Один из роликов, сгенерированных с помощью слитной модели: видео

Один из роликов, сгенерированных с помощью слитной модели: видео