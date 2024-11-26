Как все будет

Эти намерения, как сообщается, стали следствием роста количества кибератак на государства и атак другого типа с использованием технологий ИИ. Учитывая это, кроме обычного финансирования инициатив и проектов в сфере кибербезопасности, правительство Великобритании выделяет 8,22 миллиона фунтов стерлингов для Лаборатории исследований безопасности ИИ (LASR). Впоследствии эта сумма будет расти, а также к ней будут добавляться ресурсы других отраслевых организаций, которые присоединятся к участию в проекте, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Не имейте никаких сомнений: Соединенное Королевство и другие присутствующие в этой комнате наблюдают за Россией. Мы точно знаем, что они делают, и мы противодействуем их атакам как публично, так и за кулисами,

– сказал канцлер герцогства Ланкастер Пэт МакФадден перед началом конференции НАТО по киберзащите, которая прошла вчера в Лондоне.

Конечной целью лаборатории является "защита Великобритании и ее союзников от новых угроз", что предусматривает партнерство с различными правительственными ведомствами, в том числе с Министерством иностранных дел, Министерством по делам Содружества и развития, Штабквартирой правительственной связи (GCHQ), Институтом Алана Тьюринга и Институтом безопасности искусственного интеллекта.

Академические учреждения, такие как Оксфордский университет и Королевский университет Белфаста, также участвуют в проекте. Кроме того, правительство заявляет, что лаборатория будет сотрудничать с "партнерами-единомышленниками", в том числе с так называемыми странами "Пяти глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США) и странами-членами НАТО.

Россия, в частности, была центральным игроком во многих недавних кибератаках, а президент Microsoft Брэд Смит на прошлой неделе призвал Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении России, Китая и Ирана. Microsoft неоднократно обвиняла российских правительственных хакеров в том, что они атакуют ее системы, а также системы правительств, организаций и частных компаний по всему миру.

Но хотя злоумышленники могут использовать ИИ для масштабирования своих усилий, адаптируясь в режиме реального времени, чтобы избежать обнаружения или более эффективно использовать уязвимости, нейросети также могут быть использованы для противодействия таким атакам: "Хотя искусственный интеллект может усилить существующие киберугрозы, он также может создать лучшие инструменты киберзащиты и предоставляет разведывательным службам возможности собирать, анализировать и предоставлять более полезные разведывательные данные", – сказал МакФадден.