Як усе буде

Ці наміри, як повідомляється, стали наслідком зростання кількості кібератак на держави та атак іншого типу з використанням технологій ШІ. З огляду на це, крім звичайного фінансування ініціатив і проєктів у сфері кібербезпеки, уряд Великої Британії виділяє 8,22 мільйона фунтів стерлінгів для Лабораторії досліджень безпеки ШІ (LASR). Згодом ця сума зростатиме, а також до неї додаватимуться ресурси інших галузевих організацій, які долучаться до участі в проєкті, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Не майте жодних сумнівів: Сполучене Королівство й інші присутні в цій кімнаті спостерігають за Росією. Ми точно знаємо, що вони роблять, і ми протидіємо їхнім атакам як публічно, так і за лаштунками,

– сказав канцлер герцогства Ланкастер Пет МакФадден перед початком конференції НАТО з кіберзахисту, яка пройшла вчора у Лондоні.

Кінцевою метою лабораторії є "захист Великої Британії та її союзників від нових загроз", що передбачає партнерство з різними урядовими відомствами, у тому числі з Міністерством закордонних справ, Міністерством у справах Співдружності та розвитку, Штабквартирою урядового зв'язку (GCHQ), Інститутом Алана Тюрінга та Інститутом безпеки штучного інтелекту.

Академічні установи, такі як Оксфордський університет і Королівський університет Белфаста, також беруть участь у проєкті. Крім того, уряд заявляє, що лабораторія буде співпрацювати з "партнерами-однодумцями", в тому числі з так званими країнами "П'яти очей" (Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та США) і країнами-членами НАТО.

Росія, зокрема, була центральним гравцем у багатьох нещодавніх кібератаках, а президент Microsoft Бред Сміт минулого тижня закликав Дональда Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Росії, Китаю та Ірану. Microsoft неодноразово звинувачувала російських урядових хакерів у тому, що вони атакують її системи, а також системи урядів, організацій і приватних компаній по всьому світу.

Але хоча зловмисники можуть використовувати ШІ для масштабування своїх зусиль, адаптуючись в режимі реального часу, щоб уникнути виявлення або більш ефективно використовувати вразливості, нейромережі також можуть бути використані для протидії таким атакам: "Хоча штучний інтелект може посилити існуючі кіберзагрози, він також може створити кращі інструменти кіберзахисту й надає розвідувальним службам можливості збирати, аналізувати й надавати більш корисні розвідувальні дані", – сказав МакФадден.