Деталі

Перший тест нової системи відбувся на початку цього року під час заходу Technology Readiness Experimentation, який збирає різних підрядників, щоб продемонструвати їхні прототипи. У цей час Пентагон оцінює розробки й приймає подальші рішення щодо них, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wired.

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На опублікованих кадрах можна побачити кулемет, встановлений у кузові звичайного пікапа. Він дуже легко збиває дрони під час їхнього руху небом.

Приклади роботи установки Bullfrog: відео

Розробники не приховують, що на створення Bullfrog їх штовхнула війна Росії проти України:

Під час російського вторгнення в Україну ми бачили поширення безпілотників по обидва боки конфлікту, і ми читали в різних ЗМІ, що українці стріляли по них з АК-47 в повітря. Ми подумали: "Це хороше завдання для робототехніки. Важко влучити в щось, що летить так швидко, але робот може це зробити завдяки сучасному комп'ютерному зору та алгоритмам управління штучного інтелекту,

– каже співзасновник і генеральний директор ACS Стів Сімоні.

За словами Сімоні, мета полягала в тому, щоб повністю виключити людину з рівняння, особливо з огляду на те, як швидко можуть літати ці безпілотні дрони.

Система Bullfrog від ACS є частиною набагато ширшої тенденції. Американські військові випробовують цілу низку дистанційно керованих і напівавтономних систем озброєння для знищення ворожих безпілотників у небі. На початку цього року, наприклад, армія США почала експериментувати з роботами-собаками, оснащеними гвинтівками.

Компанія стверджує, що установка Bullfrog неймовірно дешева у використанні, особливо в порівнянні з набагато складнішими й дорожчими лазерними або мікрохвильовими системами озброєння.



Установка Bullfrog у пікапі / Фото Allen Control Systems

Поки що люди все ще повинні давати їй дозвіл, перш ніж відкрити вогонь. Це пов'язано з тим, що існує сувора політика щодо використання летальної автономної зброї. Однак ACS прагне запевнити військових, що вона технічно здатна до повністю автономної роботи, тобто самостійно фіксувати цілі й приймати рішення про їхнє знищення.

Наша система повністю автономна, ми просто чекаємо, коли уряд визначить свої потреби,

– заявив головний стратег ACS Брайс Купер.

Але коли ці потреби зміняться і чи зміняться взагалі, ще належить з'ясувати. Навколо використання такої автономної зброї залишається багато гострих етичних питань. Але ясно одне: Україна може запропонувати найкращі випробування, які тільки може уявити Пентагон – випробування реальними умовами.