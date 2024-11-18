Детали

Первый тест новой системы состоялся в начале этого года во время мероприятия Technology Readiness Experimentation, который собирает различных подрядчиков, чтобы продемонстрировать их прототипы. В это время Пентагон оценивает разработки и принимает дальнейшие решения по ним, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wired.

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На опубликованных кадрах можно увидеть пулемет, установленный в кузове обычного пикапа. Он очень легко сбивает дроны во время их движения по небу.

Примеры работы установки Bullfrog: видео

Разработчики не скрывают, что на создание Bullfrog их толкнула война России против Украины:

Во время российского вторжения в Украину мы видели распространение беспилотников по обе стороны конфликта, и мы читали в разных СМИ, что украинцы стреляли по ним из АК-47 в воздух. Мы подумали: "Это хорошая задача для робототехники. Трудно попасть в что-то, что летит так быстро, но робот может это сделать благодаря современному компьютерному зрению и алгоритмам управления искусственного интеллекта,

– говорит соучредитель и генеральный директор ACS Стив Симони.

По словам Симони, цель заключалась в том, чтобы полностью исключить человека из уравнения, особенно учитывая то, как быстро могут летать эти беспилотные дроны.

Система Bullfrog от ACS является частью гораздо более широкой тенденции. Американские военные испытывают целый ряд дистанционно управляемых и полуавтономных систем вооружения для уничтожения вражеских беспилотников в небе. В начале этого года, например, армия США начала экспериментировать с роботами-собаками, оснащенными винтовками.

Компания утверждает, что установка Bullfrog невероятно дешевая в использовании, особенно по сравнению с гораздо более сложными и дорогими лазерными или микроволновыми системами вооружения.



Установка Bullfrog в пикапе / Фото Allen Control Systems

Пока что люди все еще должны давать ей разрешение, прежде чем открыть огонь. Это связано с тем, что существует строгая политика по использованию летального автономного оружия. Однако ACS стремится заверить военных, что она технически способна к полностью автономной работе, то есть самостоятельно фиксировать цели и принимать решение об их уничтожении.

Наша система полностью автономна, мы просто ждем, когда правительство определит свои потребности,

– заявил главный стратег ACS Брайс Купер.

Но когда эти потребности изменятся и изменятся ли вообще, еще предстоит выяснить. Вокруг использования такого автономного оружия остается много острых этических вопросов. Но ясно одно: Украина может предложить лучшие испытания, которые только может представить Пентагон – испытания реальными условиями.