Учені придумали, як уберегти світ від жахливого супер-Ель-Ніньйо

Кліматичне явище Ель-Ніньйо щоразу завдає світовій економіці збитків на мільярди доларів, спричиняючи повені та аномальну спеку. Група дослідників запропонувала амбітний план використання морської води для охолодження океану та запобігання найбільш руйнівним наслідкам цього природного циклу.

Чи можна змінити погоду за допомогою морської солі?

Глобальні зміни клімату змушують науковців шукати радикальні рішення для захисту планети від екстремальних погодних умов. Колектив дослідників під керівництвом Інституту океанографії Скріппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго вивчив можливість застосування методу освітлення морських хмар для послаблення майбутніх "супер" Ель-Ніньйо. Результати цієї роботи опублікували в науковому журналі Science Advances.

Феномен Ель-Ніньйо виникає, коли східні вітри над Тихим океаном слабшають, дозволяючи теплій воді з західної частини зміщуватися на схід. Це спричиняє нагрівання атмосфери, що веде до різкого стрибка глобальної температури та провокує стихійні лиха по всьому світу.

Згідно з економічними розрахунками, великі події Ель-Ніньйо коштують людству навіть не мільярди, а подекуди трильйони доларів через руйнування інфраструктури та втрати у сільському господарстві.

Новий підхід базується на технології геоінженерії, яка передбачає розпилення мікроскопічних крапель морської води в повітрі під низькими стратокумулюсними хмарами. Волога конденсується на цих частинках солі, що робить хмари білішими та густішими. Завдяки цьому вони відбивають більше сонячного світла назад у космос, створюючи ефект "затінення" океану та знижуючи температуру води в ключових регіонах.

Ви можете фактично зупинити падіння доміно на ранній стадії, коли застосовуєте освітлення морських хмар,

– прокоментувала дослідниця з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Джессіка Ван.

Докази ефективності цього методу вчені знайшли в реальному житті. Природним експериментом стали катастрофічні лісові пожежі в Австралії 2019 – 2020 років, відомі як "Чорне літо". Тоді гігантські шлейфи диму піднялися в атмосферу, наповнивши її світловідбивними аерозолями. Ці частинки подіяли подібно до штучного засівання хмар, охолодивши південно-східну частину Тихого океану. Це призвело до формування тривалої фази Ла-Нінья – холодного антипода Ель-Ніньйо, який тривав три зими поспіль.

Яка можлива ефективність методу?

Використовуючи комп'ютерне моделювання, команда Джессіки Ван та Кейт Рікке перевірила, що сталося б, якби таку технологію застосували під час потужних Ель-Ніньйо 1997 – 1998 та 2015 – 2016 років.

Результати моделювання показали, що дев'ять місяців розпилення морської солі могли б майже вдвічі зменшити аномальне нагрівання води – з 2 градусів Цельсія до трохи більше ніж 1 градуса Цельсія. Хоча такий показник може здаватися незначним, це фактично перетворило б руйнівний супер-Ель-Ніньйо на помірну погодну подію.

Є проблема

Попри вражаючі результати, втілення такого плану в життя потребуватиме колосальних ресурсів. За попередніми оцінками, для місії знадобляться близько 2400 спеціально обладнаних кораблів. Крім того, сучасні технології розпилення ще не досягли рівня, необхідного для створення достатньої кількості водяного туману.

Також існують ризики неочікуваних наслідків. Наприклад, надмірне охолодження океану може посилити наступну фазу Ла-Нінья, що спричинить посуху та голод у таких регіонах, як Африканський Ріг.

Проте автори дослідження вважають, що таку короткострокову геоінженерію варто вивчати як засіб екстреного реагування. На відміну від проєктів, спрямованих на боротьбу з глобальним потеплінням протягом десятиліть, засівання хмар під час Ель-Ніньйо є тимчасовим заходом. Це дозволяє уникнути ризику "шоку припинення", коли раптова зупинка геоінженерних робіт призводить до миттєвого та катастрофічного стрибка температури.

Це потенційно дуже потужний інструмент, оскільки ви не стаєте заручниками довгострокових ризиків,

– додала Джессіка Ван.

Науковці наголошують, що наразі планів реального тестування технології під час поточного Ель-Ніньйо немає. Проте розуміння механізмів впливу на природну мінливість клімату дає урядам новий інструмент у боротьбі зі стихійними лихами, який може доповнити існуючі заходи контролю за повенями та захисту від спеки.