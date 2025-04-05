Учені шокували цифрами: скільки світової економіки знищить зміна клімату

Глобальне потепління може завдати світовій економіці значно більшої шкоди, ніж вважалося раніше. Нове дослідження показує, що попередні прогнози недооцінювали вплив екстремальних погодних умов та їхніх наслідків.

Потепління руйнує глобальну економіку

Глобальне потепління впливає на економіку багатьма способами. Екстремальні погодні умови, такі як посухи, шторми та повені, можуть завдати значної шкоди сільському господарству та порушити постачання товарів. Спека також знижує продуктивність праці та сприяє продовольчій інфляції. Крім того, зміна клімату може вплинути на здоров'я людей, поширення хвороб, спричинити масову міграцію та конфлікти, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Conversation.

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Попередні дослідження прогнозували, що навіть екстремальне потепління на 4 градуси за Цельсієм матиме лише помірний негативний вплив на світову економіку. Однак нові дані показали, що ці прогнози були занадто оптимістичними.

Дослідники виявили, що якщо Земля потеплішає більш ніж на 3 градуси до кінця століття, оціночна шкода для світової економіки зросте з попередньо названих 11% до значних 40 відсотків. Такий рівень збитків може зруйнувати засоби до існування у багатьох частинах світу.

Крім того, попередні моделі стверджували, що економіка холодних регіонів світу, таких як Північна Європа, виграє від підвищення глобальної температури. Однак нове дослідження показує, що вплив на світову економіку буде настільки великим, що всі країни відчують на собі його негативний вплив, а ймовірні плюси будуть повністю нівельовані.

Скорочення викидів парникових газів є необхідним для запобігання катастрофічним наслідкам зміни клімату. Однак це вимагає скоординованих зусиль, а також значних витрат з боку всіх країн. Сьогодні ми бачимо, що жодні домовленості не працюють так, як очікувалося.

Витрати і вигоди

Скорочення викидів призводить до короткострокових економічних витрат. Вони повинні бути збалансовані з довгостроковими вигодами від уникнення небезпечних змін клімату. Нещодавнє економічне моделювання показало, що цей баланс може бути досягнутий шляхом скорочення викидів такими темпами, які дозволять Землі нагрітися не більш ніж на 2,7 градуса.

Це близько до теперішньої траєкторії потепління Землі, але набагато вище, ніж цілі Паризької угоди та меж глобального потепління, рекомендованих вченими-кліматологами.

Згідно з нашим новим дослідженням, оптимальний рівень глобального потепління, який збалансовує короткострокові витрати з довгостроковими вигодами, становить 1,7 градуса. Це цифра, яка в цілому відповідає найамбітнішій меті Паризької угоди,

– пишуть учені.

Очевидно, що поточна траєкторія, за якою ми рухаємося, ставить під загрозу наше майбутнє та майбутнє всієї людської цивілізації. Чим швидше людство зрозуміє, які жахи чекають на нас внаслідок різкої зміни клімату, тим швидше ми зможемо змінити курс, щоб уникнути цього.