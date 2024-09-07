У соцмережі Х стався масштабний збій: користувачі по всьому світу скаржаться

У суботу, 7 вересня, після 17:00 у соцмережі Х стався глобальний збій. Користувачі по всьому світу почали повідомляти про проблеми з роботою застосунку та вебсайту.

Пік скарг припав на 17:30, після чого їхня кількість почала зменшуватися. Причина збою наразі невідома.

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Що відомо про збій у соцмережі X

У суботу, 7 вересня, після 17:00 у соцмережі Х було зафіксовано глобальний збій.

Збій в X / Скриншот

Згідно з графіком, користувачі по всьому світу почали повідомляти про проблеми приблизно о 17:17, пік припав на 17:30. Після цього кількість скарг поступово зменшувалася, а після 18:00 їх стало набагато менше.

52% скарг на роботу соцмережі були пов'язані із роботою застосунку, 46% – із функціонуванням вебсайту, ще 2% користувачів стикнулися з труднощами під час авторизації.

Наразі точно невідомо, що могло стати причиною збою.

До речі, соцмережа X масово втрачає рекламодавців через занепокоєння токсичним контентом і політикою Маска. Лише 4% маркетологів вважають X безпечним простором для реклами.