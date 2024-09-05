Згідно з новим дослідженням, лише 4% маркетологів вважають X безпечним простором для реклами брендів, і перспективи рекламного бізнесу платформи продовжують погіршуватися.

А тим часом Продаж Twitter Ілону Маску назвали найгіршою угодою в історії: банки досі не повернули гроші

X стрімко втрачає довіру

Дослідження також показує, що 26% маркетологів планують скоротити свої витрати на рекламу на X вже наступного року. Опитування, в якому взяли участь 18 000 споживачів і 1000 маркетологів з усього світу, підкреслює різке зниження довіри рекламодавців до платформи.

Це стало наслідком півторарічних проблем, з якими зіткнулася X, коли численні великі рекламодавці скоротили або припинили свої витрати через занепокоєння щодо зростання кількості мови ненависті та іншого токсичного контенту після придбання компанії Ілоном Маском.

Маск проти рекламодавців

Дії Маска лише посилили ці побоювання. У публічній відповіді брендам, стурбованим проблемам та засиллю ботів на платформі, Маск послав їх "під три чорти" і звинуватив рекламодавців у шантажі компанії.

Попри зниження довіри рекламодавців, X стверджує, що її платформа тепер пропонує кращу безпеку розміщення реклами та покращені показники ефективності. У коментарі Financial Times компанія X заявила:

Рекламодавці знають, що X тепер пропонує більшу безпеку розміщення реклами для брендів, а також кращі показники ефективності та аналітики, ніж будь-коли раніше, з безпрецедентним рівнем використання платформи.

А проте, X публічно не відреагувала на нещодавні повідомлення. Однак компанія звернулася до суду, подавши позови проти галузевої групи та кількох глобальних компаній, звинувативши їх в участі у незаконному бойкоті платформи.

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Оскільки рекламна індустрія дедалі більше дистанціюється від X, зростає занепокоєння щодо майбутнього платформи, оскільки її залежність від реклами та доходів ставить її в дуже нестабільне становище, а інвестори цим точно не будуть задоволені.