General Motors планує скоротити виробництво своїх електромобілів, попри рекордні продажі в серпні. Причина – завершення дії федерального податкового кредиту у розмірі 7 500 доларів, який стимулював попит на нові моделі.

Американський автовиробник General Motors повідомив, що готується зменшити виробництво моделей Cadillac Lyriq, Vistiq та Chevy Bolt EV. Компанія очікує різке падіння попиту після закінчення місячної дії податкової знижки у 7 500 доларів, яка робила електрокари доступнішими для покупців. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Verge.

Дивіться також Виробники авто б'ють на сполох: курс на електрокари в ЄС до 2035 року недосяжний

У грудні GM зупинить складальні лінії Lyriq і Vistiq на заводі у Спрінг-Гілл, штат Теннессі. Крім того, виробництво буде призупинено на тиждень у жовтні та листопаді, а протягом перших пʼяти місяців 2026 року компанія скоротить одну зі змін, тимчасово відправивши частину працівників у відпустку. Запуск другої зміни на підприємстві поблизу Канзас-Сіті, де планували збирати Bolt EV, також відкладається на невизначений термін.

Попри такі рішення, серпень став найуспішнішим місяцем за всю історію продажів електрокарів GM. Водночас президент компанії в Північній Америці Данкан Олдред наголосив, що ринок може суттєво зменшитися, тому виробництво буде обмежене.

Експерти зазначають, що ситуація ставить США у ще гірше становище у світовій гонці за чисту енергетику. Журналіст Ендрю Дж. Гокінс у травні писав, що країна вже відстає від Китаю та інших розвинених держав у сфері інвестицій у "зелені" технології. Тепер, коли найбільший американський автовиробник скорочує випуск електромобілів навіть після рекордних продажів, ризик відставання може стати постійним.

Чому американці не купують електричні авто власного виробництва?

За перше півріччя 2025 року в США було продано близько 35 тисяч електричних пікапів, що на 4% менше, ніж минулого року. Водночас, за даними AutoForecast Solutions, продажі традиційних бензинових пікапів за той самий період склали 1,6 мільйона. Ця різниця змусила автовиробників замислитися, чому вони так сильно переоцінили інтерес своїх найлояльніших клієнтів.

Однією з ключових проблем є висока ціна. Хоча Ford нещодавно оголосив про плани випустити електричний пікап середнього розміру вартістю близько 30 тисяч доларів, більшість моделей значно дорожчі за бензинові аналоги. Наприклад, базова версія електричного Chevy Silverado коштує 55 тисяч доларів, тоді як бензинова версія – близько 37 тисяч.

Однак ціна – не єдина перешкода. Джим Вебер, власник компанії Ohio Mulch Co., яка використовує близько сотні пікапів Ford, розповідає, що під час тестування Ford F-150 Lightning EV він не зміг проїхати заявлені 515 кілометрів на одному заряді, особливо при завантаженні та їзді по пагорбах. Це підтверджує, що для багатьох покупців, які використовують вантажівки для роботи або перевезення вантажів, електропікапи не справляються з поставленими завданнями.

Усвідомивши низький попит, автовиробники коригують свої плани. Наприклад, та сама компанія General Motors, яка продала лише близько 10 тисяч електропікапів за перше півріччя, відмовилася від планів будівництва заводу, призначеного виключно для виробництва електропікапів, і буде виготовляти там ще й бензинові моделі.