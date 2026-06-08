Археологічна сенсація: знамените різьблення з міста Гьобеклі-Тепе пов'язали з трипільцями

Науковці виявили вражаючу схожість між символікою турецького храмового комплексу Гьобеклі-Тепе та артефактами трипільської культури в Україні. Це відкриття змушує переглянути історію міграції ідей та розвиток прадавніх календарних систем, що об'єднували Східну Європу та Близький Схід задовго до появи писемності.

Як стародавній камінь пов'язаний з трипільцями?

Дослідники відкрили нову сторінку у вивченні неолітичних релігій, знайшовши прямі паралелі між найдавнішим храмом світу та культурою Кукутень-Трипілля. У центрі уваги опинилися Т-подібні стели Гьобеклі-Тепе, вік яких сягає 9600 – 8200 років до нашої ери. Зокрема, так званий Камінь грифа (стела 43) виявився не просто набором малюнків, а складним космологічним діаграмою, пише Arkeonews.

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Це підтверджує існування спільної релігійної мови символів та структур у стародавніх землеробських культурах Близького Сходу та Південно-Східної Європи,

– прокоментував автор дослідження, українець Олександр Завалій з Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Аналіз іконографії показав, що давні будівельники розділили простір стели на два рівні: верхній символізував небесну сферу з птахами та астрономічними знаками, а нижній – земний або підземний світ із зображеннями скорпіона, змії та обезголовленої людини. Це свідчить про те, що люди епохи неоліту мали розвинене уявлення про багаторівневу структуру всесвіту.

Математика прадавніх календарів

Одним із найцікавіших аспектів дослідження є нумерологія, закарбована в камені. На стелі 43 науковці нарахували одинадцять прямокутних елементів, що дивовижним чином збігається з кількістю Т-подібних колон у центральних спорудах храму. Ця цифра може вказувати на поділ сонячного року. Поруч із нею фігурує число тринадцять, представлене головами змій на стелі 33, що, імовірно, відповідає кількості повних місячних циклів у році.

Поєднання чисел три, одинадцять та тринадцять створює цілісну систему часових координат. Одинадцять додаткових днів до дванадцяти місячних місяців якраз утворюють повний сонячний рік. Це робить Гьобеклі-Тепе однією з найдавніших відомих обсерваторій людства.

Ми зафіксували глибокі паралелі між символічними системами Гьобеклі-Тепе та трипільської культури, що проявляються у використанні базових космологічних знаків та архітектурних принципів,

– заявив Олександр Завалій.



Ілюстрація та фотографія 43-ї колони будівлі D у Гьобеклі-Тепе. Символи у формі літери H виділено червоним кольором / Зображення Олександра Завалія

Український слід: Небелівка та трипільські "біноклі"

Ці прадавні ідеї знайшли своє продовження на території сучасної України через кілька тисячоліть. У трипільському мегапоселенні Небелівка, яке займало близько 300 гектарів, археологи дослідили храм із системою семи вівтарів. Чотири вівтарі у святилищі пов'язані з фазами Місяця, а три в головній залі – з ключовими сонячними подіями року (сонцестояннями та рівноденнями), йдеться в дослідженні на сторінках видання International Journal of Culture and History.

Особливу увагу привертає Н-подібний символ із Гьобеклі-Тепе. Він повторюється на багатьох стелах і, на думку вченого, еволюціонував у відому трипільську "біноклеподібну" кераміку. Обидва символи могли вказувати на цілісність річного циклу, розділеного точками рівнодення. Навіть архітектурний шлях до святилища в обох культурах починався з зони місячного культу, що готувала вірянина до зустрічі з сонячним божеством на світанку.

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Актуальність минулого для майбутнього

Дослідження також розкриває неочікувані екологічні аспекти життя трипільців. Аналіз раціону показав, що споживання м'яса в цих громадах становило лише близько 10 відсотків, а основу харчування складали зернові культури. Це свідчить про глибоку повагу до тваринного світу, який сприймали як частину священного порядку, а не просто як ресурс для експлуатації.

Подібна пантеїстична етика, де природа, людина й космос є єдиним цілим, може стати важливим орієнтиром для сучасного суспільства в умовах глобальної екологічної кризи. Спільна релігійна спадщина неоліту, яку вчені називають "неолітичною землеробською релігією", демонструє, що попри величезні відстані та тисячоліття людство завжди прагнуло знайти гармонію між небом і землею.