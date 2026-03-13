Гольфстрім зміщується на північ і це може закінчитися катастрофою для всієї планети

Одна з найважливіших океанічних течій планети – Гольфстрім – поступово зміщується на північ. Науковці вважають, що це може свідчити про ослаблення глобальної системи циркуляції Атлантики, яка відіграє ключову роль у формуванні клімату Європи та Північної півкулі.

Gulf Stream – потужна тепла течія в Північній Атлантиці – є частиною значно більшої системи океанічних потоків, відомої як Atlantic Meridional Overturning Circulation. Цю систему інколи називають "океанічним конвеєром", адже вона переносить теплу солону воду з тропіків на північ до Європи, забезпечуючи м’якший клімат на континенті. Про це пише Iflscience.

Чи наближається перелом у кліматичній системі Атлантики?

Останні дослідження показують, що Гольфстрім поступово зміщується від узбережжя Північної Америки на північ. Якщо тенденція збережеться, це може означати ослаблення AMOC – процесу, який уже викликає серйозне занепокоєння серед кліматологів.

За оцінками вчених, сила цієї циркуляції зменшилася приблизно на 15 відсотків із 1950-х років. Причинами називають підвищення температур океану та танення льодовиків Гренландії, що змінює солоність і щільність води – ключові фактори роботи системи.

Повний колапс AMOC не означав би миттєвого льодовикового апокаліпсису, як у фільмі The Day After Tomorrow, але наслідки були б серйозними. Європа могла б різко втратити значну частину тепла, що призвело б до зниження температур і змін погодних умов у багатьох регіонах Північної півкулі.

Дослідники з Utrecht University використали комп’ютерні моделі та супутникові дані, щоб зрозуміти взаємодію течій. Виявилося, що з початку 1990-х років Гольфстрім уже помітно змістився на північ поблизу мису Хаттерас у Північній Кароліні. Це може бути ознакою того, що AMOC поступово слабшає.

Як пише Livescience, моделювання також показує, що при подальшому ослабленні системи течія може зміститися ще далі. У певній зоні Атлантики вона спочатку повільно рухатиметься на північ на сотні кілометрів протягом століть, а потім може різко "стрибнути" ще приблизно на 200 кілометрів усього за кілька років. Така зміна значно перевищує природні коливання її положення.

Науковці вважають, що подібний різкий зсув може стати сигналом наближення критичної точки – моменту, після якого система зміниться незворотно. Хоча серед дослідників немає єдиної думки щодо того, чи станеться повний колапс найближчим часом, спостереження за положенням Гольфстріму може допомогти передбачити небезпечні зміни клімату.