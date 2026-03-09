Міжнародна команда археологів змогла суттєво розширити карту знаменитих ліній Наска в Перу. Завдяки використанню штучного інтелекту дослідники виявили 303 нові геогліфи у прибережній пустелі країни, фактично подвоївши відому кількість цих стародавніх малюнків. Про це пише Futura.

Як штучний інтелект допоміг знайти нові лінії Наска?

Роботу проводили фахівці з Інституту Наска університету Ямагата разом із дослідниками компанії IBM. Керівник проєкту, археолог Масато Сакай, підтвердив, що відкриття стало одним із найшвидших проривів у дослідженні цієї пам’ятки.

Лінії Наска – це величезні малюнки на поверхні пустелі, створені між приблизно 200 роком до н.е. і 650 роком н.е. Вони зображають тварин, рослини та геометричні фігури, а деякі з них простягаються на сотні метрів.

Багато таких зображень залишалися непоміченими через величезну площу пустелі. Традиційно археологи досліджували регіон за допомогою аерофотозйомки, польових експедицій і детальних ручних карт.

Як пише Sciencefocus, новий підхід використав алгоритми штучного інтелекту, навчені на тисячах аерофотознімків. Система аналізувала терабайти супутникових і дронових зображень високої роздільної здатності та знаходила слабкі лінії й геометричні форми, які складно помітити людському оку.

Після того як алгоритм визначав можливі нові геогліфи, археологи перевіряли ці місця безпосередньо на місцевості. Така комбінація автоматичного аналізу й польових досліджень дозволила значно пришвидшити роботу.

Серед нових зображень дослідники знайшли фігури котів, птахів, риб і різні абстрактні форми. Багато з них зберігають майже ідеальну симетрію попри свої великі розміри, що свідчить про глибоке розуміння геометрії у давньої культури Наска.

Науковці також отримали нові підказки щодо призначення цих геогліфів. Дослідницька група вважає, що частина малюнків могла бути частиною церемоніальних маршрутів – спеціальних шляхів, якими люди проходили під час ритуальних процесій, пов’язаних із релігійними віруваннями.

Ця версія перегукується з дослідженнями німецької математки та астрономки Марії Райхе, яка багато років вивчала лінії Наска і детально документувала їхню геометрію.

Проєкт у Перу є лише одним із прикладів того, як штучний інтелект змінює археологію. Сучасні алгоритми вже допомагають знаходити стародавні кургани в Європі, виявляти поселення під густими лісами та навіть шукати затонулі кораблі на дні океанів.

Наприклад, на археологічній пам’ятці Saruq Al Hadid в Об’єднаних Арабських Еміратах дослідники використовували аналіз супутникових даних для виявлення закономірностей у розподілі артефактів. Це дозволило точніше визначати місця для розкопок.

Археологи підкреслюють, що штучний інтелект не замінює роботу людей. Алгоритми можуть знаходити потенційні об’єкти, але кожну знахідку потрібно підтверджувати під час польових досліджень, адже система іноді помиляється.

Втім технології значно прискорюють процес. Те, що раніше вимагало років польових обстежень, тепер можна зробити за кілька днів аналізу даних. Для ліній Наска це означає поступове розкриття ще більшої картини культури, яка існувала понад півтори тисячі років тому.